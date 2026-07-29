Milli futbolcumuz Arda Güler'e büyük haksızlık: Real Madrid'de maaşlar ortaya çıktı

Real Madrid'in 2026-27 sezonunda futbolcularına ödeyeceği maaşlar ortaya çıktı. Capology tarafından paylaşılan haftalık maaş verilerine göre Kylian Mbappe, haftalık 600 bin euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olurken, milli yıldız Arda Güler'in maaşı sosyal medyada gündem oldu.