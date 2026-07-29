Real Madrid'in 2026-27 sezonunda futbolcularına ödeyeceği maaşlar ortaya çıktı. Capology tarafından paylaşılan haftalık maaş verilerine göre Kylian Mbappe, haftalık 600 bin euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olurken, milli yıldız Arda Güler'in maaşı sosyal medyada gündem oldu.
Milli futbolcumuz Arda Güler'e büyük haksızlık: Real Madrid'de maaşlar ortaya çıktı
Real Madrid'in 2026-27 sezonuna ait maaş listesi sızdırıldı. Capology verilerine göre takımın en çok süre alan isimlerinden biri olan Arda Güler'in haftalık maaşı, listenin alt sıralarında yer alması nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.Kaynak: Diğer
Mbappe zirvede yer aldı
Sızdırılan maaş listesinde Kylian Mbappe haftalık 600 bin euro ile ilk sırada bulunurken, Vinicius Junior 480 bin euro ile ikinci sırada yer aldı. Rodrygo, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate ve Federico Valverde ise haftalık 320 bin euro kazançla üst sıralarda yer aldı.
Listede Bernardo Silva 308 bin euro, Thibaut Courtois 288 bin euro, Antonio Rüdiger ile Eder Militao ise haftalık 280 bin euro maaş alıyor.
Arda Güler 19. sırada
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansa rağmen Arda Güler'in haftalık maaşı 100 bin euro olarak açıklandı. Milli futbolcu, bu rakamla Real Madrid kadrosunda 19. sırada yer aldı.
Arda'nın ardından Andriy Lunin 88 bin euro, Endrick 38 bin euro, Gonzalo Garcia 32 bin euro ve Fran Gonzalez ise 8 bin euro haftalık maaş alıyor.
Performansı dikkat çekmişti
21 yaşındaki Arda Güler, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 51 resmi maçta görev yaptı. Vinicius Junior'ın ardından takımda en fazla forma giyen isimlerden biri olan milli futbolcu, 3 bin 255 dakika sahada kalırken 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.
Maaşı sosyal medyada tartışıldı
Ortaya çıkan maaş listesi sonrası Arda Güler'in performansına rağmen takımın en az kazanan futbolcuları arasında yer alması, özellikle Türk futbolseverler başta olmak üzere sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, milli oyuncunun geçen sezonki performansının maaşına yansımadığını savundu.