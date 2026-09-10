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Real Madrid'de gösterdiği performansla takım içerisindeki rolünü güçlendiren Arda Güler için yeni sözleşme hazırlığı başladı.

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Real Madrid yönetimi Arda'nın mevcut durumunu ve takıma yaptığı katkıyı daha iyi yansıtacak yeni bir kontrat üzerinde çalışıyor.

SÖZLEŞMESİ 2031'E KADAR UZATILACAK

Tarafların üzerinde çalıştığı plana göre Arda Güler'in sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatılacak.

Yeni anlaşmanın yalnızca kontrat süresini kapsamayacağı, 21 yaşındaki futbolcunun performansı, takım içerisindeki yükselen statüsü ve kulübe bağlılığı doğrultusunda maaşında da önemli bir artış yapılacağı belirtildi.

Taraflar arasında anlaşma konusunda görüş birliği bulunduğu ve yeni kontratın içinde bulunulan sezonun başlangıcından itibaren geçerli olmasının beklendiği aktarıldı.

REAL MADRID GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMAK İSTİYOR

Real Madrid yönetiminin bu hamleyle Arda Güler'in sahadaki katkısını ödüllendirmenin yanı sıra milli futbolcunun geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına almak istediği kaydedildi.