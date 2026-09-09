Yeniçağ Gazetesi
09 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı?

Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun en değerli futbolcuları belli oldu. Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede Türk yıldız Arda Güler de üst sıralarda yer aldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu...

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 1

1. Erling Haaland - Manchester City | 220 milyon Euro

1 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 2

2. Lamine Yamal - Barcelona | 220 milyon Euro

2 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 3

3. Kylian Mbappe - Real Madrid | 200 milyon Euro

3 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 4

4. Michael Olise - Bayern Münih | 170 milyon Euro

4 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 5

5. Jude Bellingham - Real Madrid | 160 milyon Euro

5 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 6

6. Pedri - Barcelona | 150 milyon Euro

6 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 7

7. Joao Neves - Paris Saint Germain | 140 milyon Euro

7 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 8

8. Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint Germain | 140 milyon Euro

8 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 9

9. Vitinha - Paris Saint Germain | 140 milyon Euro

9 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 10

10. Vinicius Junior - Real Madrid | 140 milyon Euro

10 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 11

11. Declan Rice - Arsenal | 120 milyon Euro

11 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 12

12. Julian Alvarez - Atletico Madrid | 120 milyon Euro

12 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 13

13. Desire Doue - Paris Saint Germain | 120 milyon Euro

13 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 14

14. Bukayo Saka - Arsenal | 110 milyon Euro

14 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 15

15. Elliot Anderson - Manchester City | 110 milyon Euro

15 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 16

16. William Saliba - Arsenal | 100 milyon Euro

16 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 17

17. Ousmane Dembele - Paris Saint Germain | 100 milyon Euro

17 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 18

18. Jamal Musiala - Bayern Münih | 100 milyon Euro

18 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 19

19. Dominik Szoboszlai - Liverpool | 100 milyon Euro

19 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 20

20. Florian Wirtz - Liverpool | 100 milyon Euro

20 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 21

21. Enzo Fernandez - Manchester City | 100 milyon Euro

21 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 22

22. Pau Cubarsi - Barcelona | 100 milyon Euro

22 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 23

23. Fermin Lopez - Barcelona | 100 milyon Euro

23 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 24

24. Yan Diomande - Real Madrid | 90 milyon Euro

24 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 25

25. Arda Güler - Real Madrid | 90 milyon Euro

25 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 26

26. Federico Valverde - Real Madrid | 90 milyon Euro

26 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 27

27. Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih | 90 milyon Euro

27 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 28

28. Bradley Barcola - Liverpool | 90 milyon Euro

28 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 29

29. Rayan Cherki - Manchester City | 90 milyon Euro

29 30
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı? - Resim: 30

30. Alexander Isak - Liverpool | 85 milyon Euro

30 30
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro