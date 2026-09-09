1. Erling Haaland - Manchester City | 220 milyon Euro
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli futbolcuları belli oldu: Arda Güler kaçıncı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun en değerli futbolcuları belli oldu. Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede Türk yıldız Arda Güler de üst sıralarda yer aldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu...Furkan Çelik
2. Lamine Yamal - Barcelona | 220 milyon Euro
3. Kylian Mbappe - Real Madrid | 200 milyon Euro
4. Michael Olise - Bayern Münih | 170 milyon Euro
5. Jude Bellingham - Real Madrid | 160 milyon Euro
6. Pedri - Barcelona | 150 milyon Euro
7. Joao Neves - Paris Saint Germain | 140 milyon Euro
8. Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint Germain | 140 milyon Euro
9. Vitinha - Paris Saint Germain | 140 milyon Euro
10. Vinicius Junior - Real Madrid | 140 milyon Euro
11. Declan Rice - Arsenal | 120 milyon Euro
12. Julian Alvarez - Atletico Madrid | 120 milyon Euro
13. Desire Doue - Paris Saint Germain | 120 milyon Euro
14. Bukayo Saka - Arsenal | 110 milyon Euro
15. Elliot Anderson - Manchester City | 110 milyon Euro
16. William Saliba - Arsenal | 100 milyon Euro
17. Ousmane Dembele - Paris Saint Germain | 100 milyon Euro
18. Jamal Musiala - Bayern Münih | 100 milyon Euro
19. Dominik Szoboszlai - Liverpool | 100 milyon Euro
20. Florian Wirtz - Liverpool | 100 milyon Euro
21. Enzo Fernandez - Manchester City | 100 milyon Euro
22. Pau Cubarsi - Barcelona | 100 milyon Euro
23. Fermin Lopez - Barcelona | 100 milyon Euro
24. Yan Diomande - Real Madrid | 90 milyon Euro
25. Arda Güler - Real Madrid | 90 milyon Euro
26. Federico Valverde - Real Madrid | 90 milyon Euro
27. Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih | 90 milyon Euro
28. Bradley Barcola - Liverpool | 90 milyon Euro
29. Rayan Cherki - Manchester City | 90 milyon Euro
30. Alexander Isak - Liverpool | 85 milyon Euro