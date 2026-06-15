İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Madrid, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Eflatun-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek amacıyla uzun süredir peşinde olduğu Marc Cucurella transferinde mutlu sona ulaştı.

60 MİLYON EUROYA ULAŞAN DEV MALİYET

İngiliz basını ve spor kulislerinden sızan bilgilere göre transfer, bonuslar da dahil edildiğinde toplam 51,8 milyon sterlin (yaklaşık 60 milyon euro) bonservis bedeli karşılığında tamamlandı. Real Madrid'in bu transfer için Chelsea FC ile 55 million euro sabit ücret ve 5 milyon euro performans bonusu şeklinde el sıkıştığı belirtildi.

Kulübün resmi yayın organlarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu, önümüzdeki altı sezon boyunca, 30 Haziran 2032'ye kadar kulübümüze bağlı kalacaktır."

BARCELONA ALTYAPISINDAN REAL MADRİD'E UZANAN KARİYER

Kariyerine ezeli rakip Barcelona'nın meşhur altyapısı La Masia'da başlayan Cucurella, İspanya'da Eibar ve Getafe formalarıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmişti. Ardından İngiltere Premier Lig'e adım atan ve Brighton & Hove Albion'da sergilediği istikrarlı grafik sonrası 2022 yılında yüksek bir bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki yeni ve en büyük sayfalardan birini Real Madrid formasıyla açmış oldu.