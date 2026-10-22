Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in Mauro Icardi ile ilgilendiği iddia edildi. İspanyol ekibinde Cucho Hernandez'in sakatlanmasının ardından forvet hattı için arayışların başladığı belirtildi.

La Colina de Nervion'un haberine göre Real Betis yönetimi, hücum hattında yaşanan eksikliği gidermek amacıyla transfer seçeneklerini değerlendirmeye aldı. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birinin de Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

CUCHO HERNANDEZ'İN SAKATLIĞI SONRASI GÜNDEME GELDİ

Real Betis'in Icardi'ye yönelik ilgisinin, Cucho Hernandez'in yaşadığı sakatlığın ardından ortaya çıktığı aktarıldı. İspanyol temsilcisinin forvet bölgesindeki seçeneklerini artırmak istediği ve Icardi'yi bu kapsamda değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, Real Betis'in Mauro Icardi için henüz resmi bir girişimde bulunup bulunmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.