Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan İspanya LaLiga'da Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Futbolculuk kariyerinde Barcelona forması giyen Arda Turan, Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler ile ilişkisine değinirken dev karşılaşmada hangi takımı destekleyeceğini açıkladı.

Turan, Arda Güler'e duyduğu sevgiye rağmen Barcelona'nın kazanmasını istediğini belirtti.

ARDA TURAN'DAN EL CLASICO YORUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Inter'e 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından TNT Sports'a konuşan Arda Turan'a, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico mücadelesi soruldu.

Eski takımına olan bağlılığını dile getiren genç teknik adam, "Umarım El Clasico'yu Barcelona kazanır çünkü Barça'yı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

'ARDA GÜLER BENİM KARDEŞİM AMA BEN BARCELONA TARAFINDAYIM'

Arda Turan, Real Madrid forması giyen Arda Güler ile arasındaki ilişkiyi de değinerek, Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti üzerinden bir benzetme yaptı.

Arda Turan, "Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe'de oynadı, ben Galatasaray'da. Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım. Barça benim kalbimde. Barça bir kulüpten daha fazlası, başka bir seviye, başka bir felsefe. Çok seviyorum ve çok büyük bir saygım var" dedi.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

İspanya LaLiga'da Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico mücadelesi, 25 Ekim Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.