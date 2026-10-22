Consumer Reports otomobil markalarının müşteri sadakat oranlarını açıkladı. 330 bin kişiyle gerçekleştirilen ankete dayanan verilere göre, Rivian yüzde 86'lık oranla ilk sırada yer aldı.
Consumer Reports anketinde Müşteri sadakati en yüksek otomobil markaları listesi yayımlandı
Consumer Reports'un 330 bin kişilye gerçekleştirdiği ankete dayanan verilere göre otomobil markaları arasında müşteri sadakatinde Rivian yüzde 86 ile ilk sırada yer aldıKaynak: Haber Merkezi
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Visual Capitalist tarafından paylaşılan sıralamada Rivian'ın ardından Mini yüzde 77, BMW ve Porsche yüzde 76 müşteri sadakat oranına ulaştı.
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Listenin devamında Tesla yüzde 74, Genesis ve Lexus yüzde 73, Subaru ise yüzde 70 oranıyla yer aldı.
Markaların müşteri sadakat oranları şöyle sıralandı:
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Rivian: Yüzde 86
Mini: Yüzde 77
BMW: Yüzde 76
Porsche: Yüzde 76
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Tesla: Yüzde 74
Genesis: Yüzde 73
Lexus: Yüzde 73
Subaru: Yüzde 70
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