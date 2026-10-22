Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Consumer Reports anketinde Müşteri sadakati en yüksek otomobil markaları listesi yayımlandı

Consumer Reports anketinde Müşteri sadakati en yüksek otomobil markaları listesi yayımlandı

Consumer Reports'un 330 bin kişilye gerçekleştirdiği ankete dayanan verilere göre otomobil markaları arasında müşteri sadakatinde Rivian yüzde 86 ile ilk sırada yer aldı

Kaynak: Haber Merkezi
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Consumer Reports anketinde Müşteri sadakati en yüksek otomobil markaları listesi yayımlandı - Resim: 1

Consumer Reports otomobil markalarının müşteri sadakat oranlarını açıkladı. 330 bin kişiyle gerçekleştirilen ankete dayanan verilere göre, Rivian yüzde 86'lık oranla ilk sırada yer aldı.

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Consumer Reports anketinde Müşteri sadakati en yüksek otomobil markaları listesi yayımlandı - Resim: 2

Visual Capitalist tarafından paylaşılan sıralamada Rivian'ın ardından Mini yüzde 77, BMW ve Porsche yüzde 76 müşteri sadakat oranına ulaştı.

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Consumer Reports anketinde Müşteri sadakati en yüksek otomobil markaları listesi yayımlandı - Resim: 3

Listenin devamında Tesla yüzde 74, Genesis ve Lexus yüzde 73, Subaru ise yüzde 70 oranıyla yer aldı.

Markaların müşteri sadakat oranları şöyle sıralandı:

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Consumer Reports anketinde Müşteri sadakati en yüksek otomobil markaları listesi yayımlandı - Resim: 4

Rivian: Yüzde 86

Mini: Yüzde 77

BMW: Yüzde 76

Porsche: Yüzde 76

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Consumer Reports anketinde Müşteri sadakati en yüksek otomobil markaları listesi yayımlandı - Resim: 5

Tesla: Yüzde 74

Genesis: Yüzde 73

Lexus: Yüzde 73

Subaru: Yüzde 70

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