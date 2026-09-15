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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadeye çağrılmadığını ve adliyeye ziyaret amacıyla geldiğini açıklamasının ardından Kütahyalı’dan yeni bir açıklama geldi.

“İFADEYE ALINDIM DEMEDİM”

Kütahyalı, yaptığı açıklamada kendisinin ifadeye alındığını söylemediğini savunarakşu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar ben bu mesajda ifadeye alındım demedim. Bu konu ile bildiklerimi, şahitliklerimi Sayın Başsavcı Vekiline anlatacağımı, tanıklıklarımı paylaşacağımı söyledim.”

“SOMUT TANIKLIKLARI PAYLAŞTIM”

Silivri’de gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini belirten Kütahyalı, soruşturmayla ilgili sahip olduğu bilgi ve bulguları savcılık makamına aktardığını söyledi.

Kütahyalı, “Çok verimli bir sohbet oldu Silivri’de. Bilgileri, bulguları, somut tanıklıkları paylaştım. Şimdi Başsavcılık makamı bu bilgileri, bulguları değerlendirecek ve elindeki verilerle mukayese edecektir” dedi.





“İLERİDE İFADE DE VEREBİLİRİM”

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ayrıldığını duyuran Kütahyalı, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında resmi olarak ifade verebileceğini de belirtti. Kütahyalı'nın açıklaması şu şekilde:



''Arkadaşlar ben bu mesajda ifadeye alındım demedim. Bu konu ile bildiklerimi, şahitliklerimi Sayın Başsavcı Vekiline anlatacağımı, tanıklıklarımı paylaşacağımı söyledim. Çok verimli bir sohbet oldu Silivri’de. Bilgileri, bulguları, somut tanıklıkları paylaştım.





Şimdi Başsavcılık makamı bu bilgileri, bulguları değerlendirecek ve elindeki verilerle mukayese edecektir. Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından ayrıldım. Arzu edilirse bu soruşturma kapsamında ileride ifade de verebilirim. Mesele Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasıyla ilgili hakikate ulaşılmasına katkı sağlayabilmektir.''