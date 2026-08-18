Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı?

1. Newcastle United - Saudi Public Investment Fund, RB Sports & Media, PCP Capital Partners
Net serveti: 1,2 trilyon sterlin
1. Newcastle United - Saudi Public Investment Fund, RB Sports & Media, PCP Capital Partners
Net serveti: 1,2 trilyon sterlin
2. Liverpool | FSG, Jeff Bezos Consortium | 365 milyar sterlin
3. Manchester City | Abu Dhabi United Group, Silver Lake | 24 milyar sterlin
4. Manchester United | Sir Jim Ratcliffe, Glazer Family | 20 milyar sterlin
5. Chelsea | Todd Boehly, Clearlake | 19 milyar sterlin
6. Arsenal | Stan Kroenke | 16 milyar sterlin
7. Crystal Palace | Woody Johnson, David Blitzer, Josh Harris, Steve Parish | 13 milyar sterlin
8. Fulham | Shahid Khan | 11 milyar sterlin
9. Ipswich Town | Portman Holdings | 10 milyar sterlin
10. Aston Villa | Wes Edens, Nassef Sawiris | 10 milyar sterlin
11. Everton | Friedkin Group | 9 milyar sterlin
12. Leeds United | 49ers Enterprises | 6,2 milyar sterlin
13. Tottenham | ENIC International Ltd | 5,1 milyar sterlin
14. Nottingham Forest | Evangelos Marinakis | 5,1 milyar sterlin
15. Sunderland | Kyril Louis-Dreyfus | 2 milyar sterlin
16. Bournemouth | Black Knight Football Club | 1,9 milyar sterlin
17. Brighton & Hove Albion | Tony Bloom | 1,3 milyar sterlin
18. Coventry City | Doug King | 317 milyon sterlin
19. Hull City | Acun Ilıcalı | 225 milyon sterlin
20. Brentford | Matthew Benham | 216 milyon sterlin