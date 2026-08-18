Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı?

Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı?

İngiliz futbolunda kulüp sahiplerinin servetleri sıralandı. Hull City'i Premier Lig'e çıkaran Türk iş insanı Acun Ilıcalı da listede yer aldı. Give Me Sport'un derlediği Premier Lig'in zengin kulüp sahipleri listesi şu şekilde...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 1

1. Newcastle United - Saudi Public Investment Fund, RB Sports & Media, PCP Capital Partners

Net serveti: 1,2 trilyon sterlin

1 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 2

2. Liverpool | FSG, Jeff Bezos Consortium | 365 milyar sterlin

2 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 3

3. Manchester City | Abu Dhabi United Group, Silver Lake | 24 milyar sterlin

3 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 4

4. Manchester United | Sir Jim Ratcliffe, Glazer Family | 20 milyar sterlin

4 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 5

5. Chelsea | Todd Boehly, Clearlake | 19 milyar sterlin

5 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 6

6. Arsenal | Stan Kroenke | 16 milyar sterlin

6 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 7

7. Crystal Palace | Woody Johnson, David Blitzer, Josh Harris, Steve Parish | 13 milyar sterlin

7 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 8

8. Fulham | Shahid Khan | 11 milyar sterlin

8 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 9

9. Ipswich Town | Portman Holdings | 10 milyar sterlin

9 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 10

10. Aston Villa | Wes Edens, Nassef Sawiris | 10 milyar sterlin

10 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 11

11. Everton | Friedkin Group | 9 milyar sterlin

11 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 12

12. Leeds United | 49ers Enterprises | 6,2 milyar sterlin

12 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 13

13. Tottenham | ENIC International Ltd | 5,1 milyar sterlin

13 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 14

14. Nottingham Forest | Evangelos Marinakis | 5,1 milyar sterlin

14 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 15

15. Sunderland | Kyril Louis-Dreyfus | 2 milyar sterlin

15 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 16

16. Bournemouth | Black Knight Football Club | 1,9 milyar sterlin

16 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 17

17. Brighton & Hove Albion | Tony Bloom | 1,3 milyar sterlin

17 20
Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 18

18. Coventry City | Doug King | 317 milyon sterlin

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Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 19

19. Hull City | Acun Ilıcalı | 225 milyon sterlin

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Premier Lig'in en zengin kulüp sahipleri sıralandı: Acun Ilıcalı kaçıncı? - Resim: 20

20. Brentford | Matthew Benham | 216 milyon sterlin

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