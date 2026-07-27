Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, bir ay önce düzenlenen kundaklama olayı ile, Beylikdüzü’nde meydana gelen kurşunlama olayına ilişkin polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iki olayı da aynı kişilerin yaptığı ve şüphelilerin Bodrum’a gittikleri tespit edildi.

'ŞAPKALILAR' ÇETESİNE BÜYÜK DARBE!

Ekipler tarafından şüphelilerin Bodrum’da kaldıkları adres tespit edilirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Şapkalılar Çetesi üyesi olduğu tespit edilirken şahısların kaldığı yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 88 mermi ele geçirildi.

BLOK3’E SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI!

Polis ekipleri tarafından şüphelilerin cep telefonunda yapılan incelemelerde ise bir suikast hazırlığında oldukları açığa çıkarken şüphelilerin sosyal medya üzerinde 'Blok' adlı bir grup kurdukları burada suikast planı hazırlığında oldukları Blok 3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın’la ilgili görseller ve yazışmalar paylaştıkları belirlendi.

"TÜRKİYE GENELİNDE SES GETİRECEK BÜYÜK OLAY"

Şüphelilerin, mesajlaşmalarında planladıkları suikast eylemini kendi aralarında "Türkiye genelinde ses getirecek büyük bir olay" olarak nitelendirdikleri kayıtlara geçti. Tetikçilerin, rapçi Blok3’ün Bodrum'da konakladığı lüks otelin tam konumunu, kaldığı odanın detaylarını ve günlük hayatta kullandığı lüks araçların fotoğraflarını grup üzerinden anlık olarak birbirlerine aktararak keşif çalışması yaptıkları da ileri sürüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!

Şüphelilerin Hakan Aydın’ın kaldığı otel ve kullandığı otomobiller gibi bilgileri bu grup içinde paylaştıkları bildirilirken İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

Şüphelilerin, "Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum’a geldik" dedikleri öğrenildi. 7 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.