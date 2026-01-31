"Blok3" sahne adıyla tanınan Rap şarkıcısı Hakan Aydın, İstanbul'da Trafik Polisleri'ne hem ehliyetsiz hem de 1.40 promil alkollü yakalandı.

Trafik Polisleri'nin uygulama esnasında çevirdiği Hakan Aydın'ın ehliyetinin olmadığı ve alkol testi yapılan genç şarkıcıda iddiaya göre 1.40 promil alkol tespit edildi. Hakan Aydın'ın kullandığı araç trafikten men edildi.

24 yaşındaki Hakan Aydın, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve hakkında yasal işlem yapıldı.

11 BİN 629 LİRA İDARİ PARA CEZASI

İddialara göre Rap şarkıcısı Hakan Aydın'a "Ehliyetsiz Araç Kullanmak" gerekçesiyle 23 bin 437 lira, "Alkollü Araç Kullanmak" gerekçesiyle ise 11 bin 629 lira idari para cezası kesildi.

Rapçi Hakan Aydın hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle adli süreç işleyeceği belirtildi.

ŞARKILARI SİLİNMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Spotify’dan şarkılarının kaldırılmasıyla gündeme gelen Rapçi Blok 3, şarkıları geri yüklendi. Bu duruma tepki gösteren bir şarkıcı, emeğe saygı vurgusu yaparak Blok 3’ü savundu. Blok 3 ise Demet Akalın’ın meslektaşlarını silmesiyle ilgili tartışmaya değinerek, ‘Finalde kazanan biz olacağız’ dedi.