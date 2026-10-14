Real Madrid'e El Clasico öncesinde Vinicius Jr'dan kötü haber geldi. La Liga'nın 8. haftasında Villarreal karşısında kırmızı kart gören yıldız futbolcunun cezası açıklandı.
Real Madrid'in Villarreal'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Vinicius Jr, Saliba'nın saçını çektiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart görmüştü.
Brezilyalı futbolcuya yaşanan olayın ardından 4 maç men cezası verildi.
EL CLASICO'DA FORMA GİYEMEYECEK
Cezası nedeniyle Vinicius Jr, Real Madrid'in La Liga'nın 10. haftasında deplasmanda Barcelona ile oynayacağı El Clasico'da forma giyemeyecek.