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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların tek golünü Aleksey Batrakov kaydederken, Barcelona'da Lamine Yamal yaptığı iki asistle öne çıktı.

Karşılaşmanın ardından eski Barcelona futbolcusu Thierry Henry, mücadeleyi ve RAMS Park'taki atmosferi değerlendirdi.

"BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE HİÇ DUYMADIM"

Galatasaray taraftarına ayrı bir parantez açan Henry, tribünlerdeki atmosferden etkilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, değinmem gereken ilk şey atmosfer. Bir stadyumun, Barcelona oyuncuları her topa dokunduğunda bu denli yüksek sesle ıslık çaldığını daha önce hiç duymamıştım. Her pas, her topa sahip olma anı, her küçük hata... Çıkan gürültü inanılmaz."

Henry ayrıca Lamine Yamal'ın performansını da överek, "Yaptıkların inanılmaz. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.