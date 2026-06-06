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Rahmi Koç’un Binali Yıldırım'a Kürt kadınlarına yönelik anlattığı fıkranın sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkileri topaldı. Koç'un sözleri nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçlaması kapsamında re’sen soruşturma başlatıldı.

AKIN GÜRLEK PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma… https://t.co/5JotD1l2KO — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 6, 2026

"İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Rahmi Koç, yaptığı açıklamada sözlerinin herhangi bir kimliği hedef alma amacı taşımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim"