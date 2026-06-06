Türkiye’de çok tüketilen dev kahve firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı

ALACAKLILAR İÇİN YASAL İTİRAZ SÜRECİ

Paylaşılan resmi bildiri kapsamında, hak mahrumiyetlerinin önüne geçilmesi için alacaklıların yasal haklarına da yer verildi. İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda; şirketten ya da şirket ortağından nakdi veya ayni alacağı bulunan kişilerin, ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 10 gün içerisinde ilgili mahkeme başkanlığına yazılı dilekçe sunarak geçici mühlet kararına itiraz etme hakları bulunmaktadır.