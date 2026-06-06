Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye’de çok tüketilen dev kahve firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı

Türkiye’de çok tüketilen dev kahve firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren gıda imalat şirketi ve şirket ortağının nakit akışını korumak amacıyla yaptığı konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edilerek, borçlu taraflar hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
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Türkiye’de çok tüketilen dev kahve firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı - Resim: 1

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gida imalatı sektöründe faaliyet gösteren Neon Sanayi ve Gida Anonim Şirketi ile firmanın kurucu ortaklarından İbrahim Fuat Özçörekçi, ticari faaliyetlerinin ve nakit akışlarının korunması için resmi mercilere konkordato talep etti.

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Türkiye’de çok tüketilen dev kahve firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı - Resim: 2

Dosyayı inceleme altına alan İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, yasal kriterlerin karşılanması sonrası borçlu taraflar lehine koruma tedbiri uygulama kararı aldı.

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Türkiye’de çok tüketilen dev kahve firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı - Resim: 3

MAHKEMEDEN ARA KARAR

İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/797 Esas numarasıyla gerçekleştirdiği konkordato davasında, 1 Haziran 2026 tarihli tensip ara kararı uyarınca yasal işlemler başlatıldı.

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Türkiye’de çok tüketilen dev kahve firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı - Resim: 4

Mahkeme heyeti; İskenderun Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesinde 15518 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Neon Sanayi ve Gida Anonim Şirketi ile firma ortağı İbrahim Fuat Özçörekçi hakkında, ilgili yasa maddeleri uyarınca 3 ay süreyle geçici mühlet hakkı tanınmasına karar verdi. Söz konusu ara karar, resmi olarak 2 Haziran 2026 tarihinde ilan edilerek yürürlüğe sokuldu.

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Türkiye’de çok tüketilen dev kahve firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı - Resim: 5

ALACAKLILAR İÇİN YASAL İTİRAZ SÜRECİ

Paylaşılan resmi bildiri kapsamında, hak mahrumiyetlerinin önüne geçilmesi için alacaklıların yasal haklarına da yer verildi. İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda; şirketten ya da şirket ortağından nakdi veya ayni alacağı bulunan kişilerin, ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 10 gün içerisinde ilgili mahkeme başkanlığına yazılı dilekçe sunarak geçici mühlet kararına itiraz etme hakları bulunmaktadır.

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Türkiye’de çok tüketilen dev kahve firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı - Resim: 6

ŞİRKETİN TİCARİ FAALİYETLERİ VE ÜRÜN GAMI

Konkordato koruması altına giren Neon Sanayi ve Gıda Anonim Şirketi, hazır gıda ve içecek sektöründe geniş bir ürün portföyünün imalatını ve dağıtımını yürütmektedir. Firmanın piyasada ticari varlık gösteren ve üretimine devam ettiği başlıca ürün gruplan ile markaları şu şekildedir:

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Türkiye’de çok tüketilen dev kahve firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı - Resim: 7

Makarna ve Sos Grubu: Fairous markalı makarnalar ile Macaroni & Cheese hazır yemek serileri.

Meze ve Hazır Gıda Grubu: Fairous markali humus ile dondurulmuş veya tüketime hazır çıtır falafel ürünleri.

Firma, mahkeme tarafından tayin edilecek olan konkordato komiser heyetinin denetimi ve gözetimi altında, bu 3 aylık geçici mühlet süresince ticari operasyonlarını sürdürmeye ve finansal tablolarını dengelemeye çalışacaktır.

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Kaynak: Haber Merkezi
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