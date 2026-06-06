Benzin ve motorin fiyatları belli oldu: İşte fiyatlar

BEKLENTİ POMPALARA YANSIMADI

Daha önce bazı sektör kaynaklarında 6 Haziran tarihi için benzin tarafında sınırlı bir indirim beklentisi olduğu iddia edilmişti. Ancak bu beklenti pompalara yansımadı. Böylece akaryakıt fiyatları, son günlerdeki dalgalı petrol piyasasına rağmen Türkiye’de istikrarını koruyor.