Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Benzin ve motorin fiyatları belli oldu: İşte fiyatlar

Benzin ve motorin fiyatları belli oldu: İşte fiyatlar

Benzin ve motorin pompa satış fiyatlarında 5 Haziran ile 6 Haziran tarihleri arasında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Sürücüler, hafta sonuna sakin bir fiyat tablosuyla girdi. İşte anlık fiyatlar:

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
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Benzin ve motorin fiyatları belli oldu: İşte fiyatlar - Resim: 1

Petrol Ofisi, Shell, BP, TotalEnergies ve diğer dağıtım şirketlerinin sabah saatlerinde duyurduğu güncel fiyatlara göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin (95 oktan) litre fiyatı 63,45 TL, motorin ise 66,31 TL seviyesinde sabit kaldı.

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Benzin ve motorin fiyatları belli oldu: İşte fiyatlar - Resim: 2

Anadolu Yakası’nda benzin 63,31 TL, motorin 66,17 TL’den satılıyor. Ankara ve İzmir’de ise fiyatlar 1 ila 1,5 TL daha yüksek seyrediyor. Uzmanlar, önceki akşam saatlerinde EPDK’ya herhangi bir zam veya indirim bildiriminde bulunmadıklarını duyurdu.

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Benzin ve motorin fiyatları belli oldu: İşte fiyatlar - Resim: 3

BEKLENTİ POMPALARA YANSIMADI

Daha önce bazı sektör kaynaklarında 6 Haziran tarihi için benzin tarafında sınırlı bir indirim beklentisi olduğu iddia edilmişti. Ancak bu beklenti pompalara yansımadı. Böylece akaryakıt fiyatları, son günlerdeki dalgalı petrol piyasasına rağmen Türkiye’de istikrarını koruyor.

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Benzin ve motorin fiyatları belli oldu: İşte fiyatlar - Resim: 4

Tüketici dernekleri, yaz mevsimi yaklaşırken akaryakıt fiyatlarındaki istikrarın özellikle uzun yol yapacak yurttaşlar için olumlu bir gelişme olduğunu ifade ediyor.

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Benzin ve motorin fiyatları belli oldu: İşte fiyatlar - Resim: 5

Fiyatlar, il ve ilçelere göre bayi farkıyla ufak değişiklikler gösterebiliyor.

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Benzin ve motorin fiyatları belli oldu: İşte fiyatlar - Resim: 6

Güncel fiyatlar için araç sahiplerinin tercih ettikleri dağıtım şirketlerinin mobil uygulamalarını veya istasyon tabelalarını kontrol etmeleri öneriliyor.

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Benzin ve motorin fiyatları belli oldu: İşte fiyatlar - Resim: 7

Yeniçağ ailesi olarak olarak akaryakıt fiyatlarındaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi
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