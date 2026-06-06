TÜİK mayıs ayında enflasyonu yüzde 1,71 olarak duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, mart ayında 1,94 nisan ayında 4,18 ve son olarak 1,71 verisini aldı. Emekli ve memurlar ise maaş zam hesaplamalarını merakla takip ediyor.
SGK uzmanı Emin Yılmaz emekli ve memurun yeni temmuz maaşını açıkladı
SGK uzmanı Emin Yılmaz, YENİÇAĞ'a özel temmuz emekli ve memur maaş zam tablosunu hesaplayarak verdi. Yılmaz, haziranda 1,52 tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18,38 açıklarken, memurlar için ise 14,11 rakamını verdi.Süleyman Çay
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı temmuz ayında yapılacak olan maaş zamlarına çevrilmişken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz, YENİÇAĞ muhabiri Süleyman Çay’a özel çok çarpıcı bir maaş hesaplama tablosu hazırladı.
Yılmaz'ın hazırladığı özel tabloda; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) enflasyon verileri baz alınarak muhtemel zam oranları ve yeni maaşlar tek tek hesaplandı.
Hesaplamalarda, mayıs ayına kadar olan 5 aylık kesinleşmiş enflasyon rakamlarının yanı sıra, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları (Mayıs) Anketi'nde yer alan yüzde 1,52'lik haziran ayı tahmini kullanıldı.
Yılmaz'ın tablosuna göre, 5 aylık kesinleşen enflasyon oranları TÜİK verilerinde yüzde 16,61, ENAG'da yüzde 23,56 ve İTO'da yüzde 17,76 olarak kaydedildi.
Haziran ayı için öngörülen yüzde 1,52'lik artışın eklenmesiyle birlikte, temmuz zammını belirleyecek olan 6 aylık tahmini enflasyon verileri şu şekilde oluştu:
TÜİK: Yüzde 18,38
ENAG: Yüzde 25,44
İTO: Yüzde 19,55
Yılmaz tarafından hazırlanan tabloya göre, en düşük emekli maaşının 20.000 TL seviyesine yükseltilebilmesi için meclis düzenlemesi yapılması gerekiyor.
6 aylık enflasyon verisine göre 20 bin TL olması beklenen en düşük emekli aylığının TÜİK verileriyle 23 bin 676 TL, ENAG verileriyle 25 bin 88 TL ve İTO verileriyle 23 bin 910 TL olması öngörülüyor.
Mevcut SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına göre 6 aylık enflasyon tahminleriyle hesaplanan temmuz maaşları ise şöyle:
25.000 TL alan emekli: TÜİK tahminiyle 29.595 TL, ENAG tahminiyle 31.360 TL, İTO tahminiyle 29.888 TL.
30.000 TL alan emekli: TÜİK tahminiyle 35.514 TL, ENAG tahminiyle 37.632 TL, İTO tahminiyle 35.865 TL.
35.000 TL alan emekli: TÜİK tahminiyle 41.433 TL, ENAG tahminiyle 43.904 TL, İTO tahminiyle 41.843 TL.
40.000 TL alan emekli: TÜİK tahminiyle 47.352 TL, ENAG tahminiyle 50.176 TL, İTO tahminiyle 47.820 TL.
SGK Uzmanı Yılmaz, memur ve memur emeklileri için 6 aylık toplu sözleşme kümülatif enflasyon tahminlerini de ortaya koydu. Bu tahminler TÜİK için yüzde 14,11, ENAG için yüzde 20,92 ve İTO için yüzde 15,24 olarak hesaplandı.
Ortaya çıkan oranlar doğrultusunda 6 aylık tahmini memur ve memur emeklisi maaşları şu şekilde şekillenecek:
En düşük memur emeklisi: Güncel olarak 27.772 TL olan maaş; TÜİK tahminiyle 31.691 TL'ye, ENAG tahminiyle 33.582 TL'ye, İTO tahminiyle ise 32.004 TL.
Bekar çalışan memur: Güncel 58.305 TL olan maaş; TÜİK verileriyle 66.532 TL, ENAG verileriyle 70.502 TL, İTO verileriyle 67.191 TL.
Evli çalışan memur: Güncel durumda 61.890 TL olan maaş; TÜİK tahminiyle 70.623 TL, ENAG tahminiyle 74.837 TL ve İTO tahminiyle 71.322 TL.