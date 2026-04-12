Zincir marketlerdeki fiyat artışları, "ticaret" sınırlarını aşarak vatandaşın sofrasındaki ekmeğe göz diken bir "soyguna" dönüştü. Denetimlerde kesilen milyonluk cezalar, binlerce şubesi bulunan dev market zincirleri için etkisiz kalıyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE UZMANLARIN DİKKAT ÇEKTİĞİ TEMEL NOKTALAR ŞUNLAR:

Kaan Zenginli'nin haberine göre uzmanların dikkat çektiği temel noktalar şöyle sıralandı:

Sembolik cezalar: Toplam cezalar şube sayısına bölündüğünde, şube başına düşen tutar "çerez parası" hükmünde kalıyor.

Vatandaşa geri yansıtılıyor: Kesilen cezalar birer işletme gideri olarak görülüyor ve ertesi gün etiketlere yapılan gizli zamlarla yine vatandaşın cebinden tahsil ediliyor.



Yargı süreçleri: Denetimlerden kaçmak isteyen büyük yapılar, itiraz yollarıyla süreci yıllar süren davalara hapsederek caydırıcılığı ortadan kaldırıyor.

TÜKETİCİ KONFEDERASYONU'NDAN SERT TEPKİ

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, mevcut sistemin artık tıkandığını ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu. Ağaoğlu, mutfaktaki yangını körükleyen bu duruma karşı şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın sofrasındaki ekmeğine ve çocuğunun rızkına göz diken bu işletmeler için yolun sonu gelmiştir. Artık sadece kamuoyuna ifşa etmek yetmez; fahiş fiyat uygulayan marketlerin faaliyetleri derhâl süreli veya süresiz olarak durdurulmalıdır. Mühürle tanışmayan hiçbir market, bu haksız kazanç hırsından vazgeçmeyecektir."



VATANDAŞ DENETİM DEĞİL, YAPTIRIM BEKLİYOR

Tüketiciler, sadece göstermelik denetimler değil; kendisini koruyan, fiyatları dengeleyen ve haksız kazancın önünü kesen sert yaptırımlar bekliyor. Uzmanlar, "Mevcut para cezası dönemi kapanmalı, yerini caydırıcı ve sert yaptırımlar almalıdır" diyerek, piyasadaki etik dışı ticaret anlayışına karşı acil aksiyon alınması gerektiğini savunuyor.