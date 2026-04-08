Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son toplantıda, özellikle sebze ve meyve sektöründe piyasa dengesini bozan işletmelere ağır yaptırımlar kararlaştırıldı.

İKİ TOPLANTIDA 138 MİLYON TL'Yİ AŞAN CEZA

Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı uyguladığı tespit edilen işletmelere yönelik şu kararlar alındı:

3 Nisan 2026 Toplantısı: Zincir marketler ve sebze-meyve toptancılarını kapsayan 183 işletmeye toplam 96,6 milyon TL idari para cezası kesildi.

7 Nisan 2026 Toplantısı: Denetimlerin devamında, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 60 işletmeye daha toplam 42,3 milyon TL ceza uygulanması kararlaştırıldı.

"TEDARİK ZİNCİRİNİN HER HALKASI TAKİBİMİZDE"

Bakanlık, fahiş fiyat artışlarına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını vererek şu ifadeleri kullandı:

"Üreticiden tedarikçiye, tedarikçiden perakendeciye kadar uzanan tüm aşamalar bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz kesintisiz devam edecektir."