Çalışma hayatının en yaygın fiziki sorunlarından biri olan bel fıtığı, yasal olarak doğrudan meslek hastalığı sayılmasına rağmen milyonlarca sigortalı bu haktan habersiz şekilde çalışmayı sürdürüyor.
Bel fıtığı olanlara hem tazminat hem maaş müjdesi: SGK açıkladı
Milyonlarca çalışanın yaşadığı bel fıtığı, SGK’ya göre meslek hastalığı sayılıyor. İş kaynaklı olduğu raporla belgelenirse yaş ve prim şartı aranmadan tazminat yolu açılıyor. Bu durumda çalışanlar işverenden maddi-manevi tazminat talep edebilir, sürekli iş göremezlik geliri alabilir.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Uzmanlar, rahatsızlığın iş koşullarından kaynaklandığının yetkili kurullarca belgelenmesi halinde yaş ve prim günü şartı aranmadan hukuki sürecin başlatılabileceğini belirtiyor. Bu durumda çalışanların işverenden maddi ve manevi tazminat talep edebileceği ve sürekli iş göremezlik geliri alabileceği ifade ediliyor.
MESLEKİ BEL FITIĞINIZ VARSA DİKKAT
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, çalışanların sık karşılaştığı ancak çoğu zaman önemsemediği mesleki bel fıtığına dikkat çekti. Uzun yıllar süren çalışma hayatının getirdiği fiziksel yıpranmaların zamanla ciddi sağlık sorunlarına dönüştüğünü belirten Karakaş, bel fıtığının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Karakaş’a göre iş kaynaklı gelişen bel fıtığı, yalnızca basit bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda yasal olarak meslek hastalığı kapsamında değerlendiriliyor. Bu teşhisin resmiyet kazanması halinde sigortalılar için yaş, prim günü ve sigortalılık süresi gibi şartlar aranmaksızın çeşitli haklar devreye giriyor.
HASTANEDE İŞ TANIMI ÖNEMLİ
Uzmanlar, iş kaynaklı bel fıtığı yaşayanların tedavi sürecinde doğru adımlar atmasının kritik olduğunu belirtiyor.
Hastaneye başvurulurken şikayetlerin yalnızca ağrı olarak değil, yapılan işin niteliğiyle birlikte anlatılması gerekiyor. Özellikle ağır yük kaldırma ya da uzun süre zorlayıcı pozisyonlarda çalışma gibi detaylar, teşhis ve raporlama sürecini doğrudan etkiliyor.
Sürecin ilerleyebilmesi için meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili tam teşekküllü devlet hastaneleri veya Meslek Hastalıkları Hastanelerinden resmi rapor alınması şart.
MADDİ MANEVİ TAZMİNAT YOLU
Gerekli sağlık raporunun alınmasının ardından durumun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekiyor. Rahatsızlığın mesleki kaynaklı olduğunun tescillenmesiyle birlikte çalışanlar hukuki süreç başlatarak işverenlerinden maddi ve manevi tazminat talep edebiliyor.
Ayrıca bu süreçte sigortalılara tedavi süresince geçici iş göremezlik ödeneği verilebiliyor. Kalıcı hasar oluşması durumunda ise sürekli iş göremezlik geliri bağlanarak mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.