Emekli maaşına uygulanan haciz işlemleriyle ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli maaşına haciz konulmasına ilişkin verdiği emsal kararla, hukuksuz uygulamaların önünü kesecek bir içtihada imza attı.
Yargıtay'dan şoke eden emekli maaşı kararı: Emsal niteliğinde
Derleyen: Hava Demir
"Önceden Verilmiş İzin" Geçersiz Sayıldı
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararda, emekli maaşı üzerindeki haczin ancak icra takibi kesinleştikten sonra talep edilebileceğinin altı çizildi. Mahkeme, icra takibi kesinleşmeden ya da bu kesinleşme süreciyle aynı anda verilen haciz muvafakatlerinin, hukuken "önceden verilmiş izin" niteliği taşıdığını ve bu nedenle geçersiz olduğunu hükme bağladı.
Avukatın Müdahalesi Hukuksuzluğu Ortaya Çıkardı
Olay, bir borçlunun icra takibi başlatılması üzerine haciz korkusuyla ödeme emrini PTT şubesinden elden alması ve aynı gün icra müdürlüğüne başvurarak yasal sürelerden feragat edip maaşının tamamının haczedilmesine muvafakat etmesiyle başladı.
Borçlu vekilinin, bu muvafakatin hukuken geçersiz olduğunu savunarak haczin kaldırılmasını talep etmesi üzerine konu yargıya taşındı. İlk derece mahkemesi, "takip kesinleşmeden maaş kesintisine yönelik muvafakatin geçerli olamayacağı" gerekçesiyle şikayeti kabul ederek haczi kaldırdı.
İstinaf ve Yargıtay Süreci: Hukuk Genel Kurulu Noktayı Koydu
Bölge Adliye Mahkemesi, borçlunun kendi isteğiyle feragat ettiğini öne sürerek ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştu.
Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borcun kabulü ile haciz muvafakatinin aynı dilekçede yer almasının, takibin kesinleşmesinden sonra verilmiş bir izin olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti.
Bölge Adliye Mahkemesi'nin direnme kararı sonrasında dosya, 25 üyenin katılımıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine geldi. Kurul, borçlunun aynı dilekçeyle borcu kabul edip hacze muvafakat etmesinin, takibin kesinleşmesiyle aynı tarihe denk gelmesi sebebiyle geçersiz olduğuna karar verdi.
Emekliler İçin Yeni Bir Güvence
Yargıtay'ın bu kararı, emekli maaşlarının haczedilmesi uygulamalarında bir dönüm noktası oldu.
Artık borçluların "haciz korkusuyla" takibin kesinleşmesinden önce veya aynı anda verdikleri muvafakatler, hukuki dayanak olmaktan çıkıyor.
Bu içtihat, emekli maaşlarına yönelik icra işlemlerinde daha titiz ve hukuka uygun süreçlerin yürütülmesi gerektiğine dair uygulamaya yön veren temel bir kaynak haline geldi.