Yargıtay'dan şoke eden emekli maaşı kararı: Emsal niteliğinde

"Önceden Verilmiş İzin" Geçersiz Sayıldı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararda, emekli maaşı üzerindeki haczin ancak icra takibi kesinleştikten sonra talep edilebileceğinin altı çizildi. Mahkeme, icra takibi kesinleşmeden ya da bu kesinleşme süreciyle aynı anda verilen haciz muvafakatlerinin, hukuken "önceden verilmiş izin" niteliği taşıdığını ve bu nedenle geçersiz olduğunu hükme bağladı.