'Derbiye yetişecek mi?' derken Asensio gelişmesi herkesi şaşırttı

Beşiktaş karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası detaylı kontrollerden geçirilen Marco Asensio’nun dizinde ödem tespit edildi.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Yapılan kontrollerin ardından yıldız oyuncunun sahalara dönüş takvimi belirlendi.
İlk etapta durumunun daha ciddi olabileceği değerlendirilirken, tedavi sürecine verdiği olumlu yanıt teknik heyeti rahatlattı.
Asensio'nun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyordu. Galatasaray ile oynanacak derbi maça yetişip yetişmeyeceği tartışma konusuyken İspanyol yıldızla ilgili gelen haber herkesi şaşırttı.
Bein Sports’un haberine göre; İspanyol futbolcunun beklenenden daha hızlı bir iyileşme süreci geçirdiği ve gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde ikinci yarıda süre alabilecek seviyeye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.
Bu gelişme, şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe cephesinde kritik bir kazanım olarak değerlendirildi.
Kulüp sağlık heyetinin oyuncu için temkinli bir yol haritası belirlediği öğrenildi. Asensio’nun hafta boyunca yakından takip edileceği ve tam kapasiteye ulaşmadan sahaya sürülmeyeceği vurgulandı.
Böylelikle Fenerbahçe yıldız oyuncunun hücum hattındaki yaratıcılığı ve skor katkısından kalan haftalarda da faydalanabilecek.