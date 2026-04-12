Yeniçağ Gazetesi
12 Nisan 2026 Pazar
Altın, dolar, gümüş, bitcoin ve petrol bugün ne kadar?: Piyasalarda hafta sonu

Altın, dolar, gümüş, bitcoin ve petrol bugün ne kadar?: Piyasalarda hafta sonu

Piyasalarda hafta sonu verileri kesinleşti. Altın, dolar, euro ve Bitcoin'de son durum ne? İşte 12 Nisan güncel piyasa bilgileri.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Küresel piyasalarda yaşanan değişimler ve ekonomik beklentilerle birlikte dolar, euro, altın, gümüş, petrol ve Bitcoin fiyatlarında güncel tablo netleşti.

İşte 12 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla serbest piyasada ve dijital borsalarda oluşan güncel fiyatlar:

Gram Altın

Yatırımcıların odağındaki gram altın, 6.812 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek Altın

Alış 11.138 TL - Satış 12.285 TL

Yarım Altın

Alış 22.277 TL - Satış 24.570 TL

Dolar/TL

Bugünü 44,55 TL seviyesinden karşılıyor

Euro/TL

Euro tarafında ise işlem fiyatı 52,45 TL olarak kaydedildi.

Gümüş

Gram gümüş fiyatı ise 108,92 TL seviyelerinde seyrediyor.

Brent Petrol

Enerji piyasalarında varil fiyatı 95,20 USD seviyesinden alıcı buluyor.

Bitcoin (BTC)

Kripto para piyasasının lokomotifi Bitcoin, 3.192.542 TL seviyesinden işlem görüyor.

NOT

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri güncel kapanış tahminlerini içermektedir.

