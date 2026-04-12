Altın, dolar, gümüş, bitcoin ve petrol bugün ne kadar?: Piyasalarda hafta sonu
Piyasalarda hafta sonu verileri kesinleşti. Altın, dolar, euro ve Bitcoin'de son durum ne? İşte 12 Nisan güncel piyasa bilgileri.
İşte 12 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla serbest piyasada ve dijital borsalarda oluşan güncel fiyatlar:
Gram Altın
Yatırımcıların odağındaki gram altın, 6.812 TL seviyesinden işlem görüyor.
Çeyrek Altın
Alış 11.138 TL - Satış 12.285 TL
Yarım Altın
Alış 22.277 TL - Satış 24.570 TL
Dolar/TL
Bugünü 44,55 TL seviyesinden karşılıyor
Euro/TL
Euro tarafında ise işlem fiyatı 52,45 TL olarak kaydedildi.
Gümüş
Gram gümüş fiyatı ise 108,92 TL seviyelerinde seyrediyor.
Brent Petrol
Enerji piyasalarında varil fiyatı 95,20 USD seviyesinden alıcı buluyor.
Bitcoin (BTC)
Kripto para piyasasının lokomotifi Bitcoin, 3.192.542 TL seviyesinden işlem görüyor.
NOT
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri güncel kapanış tahminlerini içermektedir.