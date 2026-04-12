İskoçya Premiership’te sezonun normal bölümü tamamlandı ve sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Hearts, sezonu lider bitirerek şampiyonluk yarışında tarihi bir fırsat yakaladı.
İskoçya'da 40 yıllık hegemonya sona mı eriyor? Hearts peri masalı yazıyor
İskoçya Premiership’te normal sezon tamamlanırken Heart of Midlothian FC zirvede yer aldı. Celtic ve Rangers’ın hegemonyası uzun yıllar sonra ilk kez ciddi biçimde sarsılırken şampiyonluk düğümü play-off turunda çözülecek.Furkan Çelik
Heart of Midlothian FC, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla ligin en dikkat çeken takımı oldu. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından zirvede yer alan Edinburgh temsilcisi, uzun yıllardır Celtic ve Rangers arasında geçen şampiyonluk yarışına güçlü bir alternatif oluşturdu.
İskoçya Premiership formatına göre normal sezonun ardından ilk 6 takım kendi arasında play-off grubunda mücadele ediyor. Bu süreçte takımlar birbirleriyle tekrar karşılaşırken, sezon sonunda en fazla puanı toplayan ekip şampiyonluğa ulaşıyor.
Hearts’ın lider bitirmesi önemli bir avantaj sağlasa da, Celtic ve Rangers gibi tecrübeli kadroların bulunduğu bu final etabı, yarışın devam ettiğini gösteriyor.
Özellikle kadro derinliği ve büyük maç deneyimi, Glasgow devlerini hâlâ favori kılıyor.
İskoç futbolunda uzun yıllardır bu iki kulübün dominansyonu hakim. Celtic ve Rangers, lig şampiyonluklarının büyük çoğunluğunu paylaşarak ülkede adeta çift kutuplu bir yapı oluşturdu.
Ancak Hearts’ın bu sezon ortaya koyduğu performans, bu düzenin kırılabileceğine dair güçlü sinyaller veriyor. Edinburgh ekibi, sadece puan tablosunda değil, oyun kalitesi ve mental direnç açısından da rakipleriyle başa baş bir görüntü çiziyor.
İskoç futbolunda bu dengeyi en son bozan takım, 1980’lerde Alex Ferguson yönetimindeki Aberdeen FC olmuştu. Aberdeen, o dönemde Celtic ve Rangers’ın dominasyonunu kırarak hem ligde hem Avrupa’da büyük başarılar elde etmişti.
Bu tarihi örnek, Hearts’ın bugün yazmaya çalıştığı hikâyeye güçlü bir referans sunuyor.
Edinburgh temsilcisi, benzer bir başarıya ulaşması halinde İskoç futbolunda yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
Eğer Hearts bu performansını koruyabilirse, İskoçya’da yaklaşık 40 yıl sonra yeni bir şampiyon çıkacak.