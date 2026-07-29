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Kaynak: AA

Quick Sigorta’nın halka arzında yatırımcıların talep toplama süreci başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz kapsamında şirket, 29-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yatırımcılardan talep toplayacak.

Ortak satışı içermeyen halka arzda elde edilecek kaynağın tamamı sermaye artırımı yoluyla Quick Sigorta’nın bünyesinde kalacak. Şirket, bu kaynağı sermaye yapısını güçlendirmek, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve kurumsal yönetim standartlarını geliştirmek amacıyla kullanacak.

QUİCK SİGORTA 6 AĞUSTOS’TA BORSADA İŞLEM GÖRECEK

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Quick Sigorta’nın payları, 6 Ağustos 2026 tarihinde Borsa İstanbul’da "QUICK" işlem koduyla işlem görmeye başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre halka arzın en önemli özelliklerinden biri, yatırımcıdan sağlanan kaynağın doğrudan şirket sermayesine aktarılması olacak.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 3,7 MİLYAR LİRA

Quick Sigorta’nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar lira olarak belirlenirken, halka açıklık oranı yüzde 10,03 olacak.

Halka arz fiyatı ise SPK düzenlemeleri kapsamında hazırlanan bağımsız fiyat tespit raporunda yer alan değerleme çalışmaları esas alınarak belirlendi. Şirket, yaklaşık 3,5 yıllık net dönem karına karşılık gelen bir değer üzerinden halka arz ediliyor.

Ortak satışı yapılmayan işlem kapsamında oluşturulan değerin büyük bölümü şirket bünyesinde kalacak ve gelecekteki büyüme yatırımlarında kullanılacak.

101,5 MİLYAR LİRALIK AKTİF BÜYÜKLÜĞE SAHİP

Türkiye Sigorta Birliği’nin 31 Mart 2026 verilerine göre Quick Sigorta, yaklaşık 101,5 milyar lira aktif büyüklüğü ve 25,1 milyar lira öz sermayesiyle faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 9 bin acentesi bulunan şirketin poliçe sayısı ise 30 milyonu aşıyor. Quick Sigorta, geniş hizmet ağı ve güçlü sermaye yapısıyla sigorta sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor.

SİGORTA SEKTÖRÜNDE 12 YIL SONRA HALKA ARZ

Quick Sigorta’nın halka arzı, sigorta sektöründe yaklaşık 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk halka arz olma özelliğini taşıyor.

Son iki yılda temettü dağıtan şirket, gelecek dönemde de finansal performansı, yürürlükteki temettü politikası ve ilgili mevzuat çerçevesinde ortaklarıyla değer paylaşımını sürdürmeyi hedefliyor.

“KAYNAK ŞİRKETE, DEĞER GELECEĞE”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, halka arzın şirket açısından stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Yaşar, halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamının Quick Sigorta’nın öz kaynaklarını güçlendireceğini ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Halka arzın yalnızca finansman işlemi olmadığını vurgulayan Yaşar, şeffaflık, kurumsallaşma ve hesap verebilirlik anlayışının sermaye piyasalarının disipliniyle daha ileri taşınacağını belirtti.

Yaşar, güçlü sermaye yapısının sadece finansal bir gösterge olmadığını, sigortalılar, acenteler, iş ortakları ve yatırımcılar açısından güvenin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ

Quick Sigorta yönetimi, halka arzın şirketin yanı sıra Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Şirket, güçlü sermaye yapısı, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve kurumsal yönetim anlayışıyla yatırımcılarına uzun vadeli değer üretmeyi amaçlıyor.