Kaynak: AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, dünya siyasetine yön verecek kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov’un kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, diplomatik nezaket ve stratejik pazarlıkların gölgesinde geçti.

MASADAKİ EN SICAK BAŞLIK: UKRAYNA VE TÜRKİYE'DEKİ ZİRVE

Bu yıl dördüncü kez doğrudan temas kuran iki liderin masasında oldukça yoğun bir gündem vardı. Uşakov'un aktardığına göre; 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye’de düzenlenecek olan NATO Zirvesi ve Ukrayna krizi görüşmenin ana hatlarını oluşturdu. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki çatışmaların hızla sona erdirilmesi ve kalıcı bir barışın sağlanması için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bir kez daha yineledi.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİLERİ MOSKOVA YOLCUSU

Barış çabalarının sadece sözde kalmayacağının sinyalleri de bu görüşmede verildi. Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in barış sürecine ivme kazandırmak amacıyla, uygun olan ilk fırsatta Moskova'yı ziyaret etmeye hazır oldukları bildirildi. Rusya tarafı da diplomatik çözüme kapılarının açık olduğunu teyit etti.

PUTİN'DEN AVRUPA'YA SERT ELEŞTİRİ

Görüşmede Putin, Avrupa'nın Ukrayna politikasını sert bir dille eleştirdi. Avrupalı liderlerin cephedeki gerçeklikten kopuk ve yanlış bir algıyla hareket ettiğini savunan Putin, çatışmaların uzamasından Avrupa'yı sorumlu tuttu. Rus lider, Rus ordusunun sahadaki ilerleyişi ve cephedeki güncel durum hakkında Trump'a doğrudan bilgi verdi.

UZAYDA İŞ BİRLİĞİ VE İRAN MESAİSİ

Uluslararası krizlerin yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliği fırsatları da masadaydı. Putin, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu belirtti. Trump ise Rusya'nın süreçteki dengeli tutumuna teşekkür etti.

İki lider, askeri, siyasi ve ekonomik temasların koparılmadan sürdürülmesinin önemini vurgularken, yakın zamanda Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak olan ortak Rus-Amerikan mürettebatının, iki süper gücün birlikte çalışabileceğinin en büyük sembolü olduğu konusunda hemfikir oldu.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. Trump, St. Petersburg'daki Ermitaj Müzesi'ne olan hayranlığını dile getirirken, Putin de ABD'ye yaklaşan Dünya Kupası'nda başarılar diledi. Liderler, Trump'ın Rusya'ya yapacağı olası bir ziyaretin kapısını açık bırakarak yakın zamanda tekrar görüşme kararı aldı.