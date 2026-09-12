Pusula Portföy soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Marmaris’ten tekneyle yurt dışına kaçtı. Telefonunu ofisinde bırakan Yarız’ın Yunanistan’da olduğu belirlendi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Muhammet Yarız yurt dışına kaçtı. Yarız'ın hesaplarına ve mal varlığına el koyuldu.
İsmail Saymaz yaşanan son gelişmeyi şöyle duyurdu:
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Marmaris’ten tekneyle yurt dışına kaçtı. Telefonunu ofisinde bırakan Yarız’ın Yunanistan’da olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılan Yarız’ın mallarına ve hesaplarına tedbir kondu.