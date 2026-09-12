Anket firmaları art arda anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son anket 'Türkiye'nin Veri Haritası'ndan geldi.
Son anket sonuçlarında İYİ Parti farkı: Muğla seçmeninin tercihi belli oldu
"Türkiye'nin Veri Haritası" Ağustos Raporu anketini yayımladı. Ankette, yurttaşlara “Bu Pazar genel seçim olsa…” sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlarda İYİ Parti’nin oy oranının yükselmesi dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
"Türkiye'nin Veri Haritası" Ağustos Raporu sonuçlarına göre hazırlanan ankette, seçmenlere “Bu pazar genel seçim olsa...” sorusu yöneltildi.
Çıkan sonuçlara göre, YENİ Parti, %46,6 oranla birinci sırada yer alırken, AK Parti yüzde 20 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.
İYİ PARTİ’DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Son dönemde ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında çıkan Çerçeve Yasa, yurttaşların tepkisini çekti. Terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan düzenlemeye İYİ Parti’nin ciddi bir şekilde karşı çıkması, oy oranlarında yükselişe neden oldu.
Anket sonuçlarına göre İYİ Parti, yapılacak olası bir seçimde Muğla’da yüzde 12’lik oy oranına sahip.
Milletvekili Dağılımı sırasında ise, Muğla’dan YENİ Parti 5, AK Parti 2, İYİ Parti ise 1 vekil çıkarıyor.
İŞTE MUĞLA’DA YAPILAN ANKET SONUCU PARTİLERİN OY DAĞILIMLARI
%46,6 - YENİ Parti (+0,6)
%20,5 - AK Parti (+0,2)
% 12,0 - İYİ Parti (+1,8)
% 5,0 - DEM Parti (+0,2)
% 4,6 - MHP (-0,6)
% 3,9 - CHP (-1,9)
% 2,0 - TİP (-0,5)
% 5,4 – Diğerleri
Milletvekili Dağılımı
5 - YENİ Parti
2 - AK Parti
1 - İYİ Parti