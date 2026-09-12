Son anket sonuçlarında İYİ Parti farkı: Muğla seçmeninin tercihi belli oldu

İYİ PARTİ’DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Son dönemde ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında çıkan Çerçeve Yasa, yurttaşların tepkisini çekti. Terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan düzenlemeye İYİ Parti’nin ciddi bir şekilde karşı çıkması, oy oranlarında yükselişe neden oldu.