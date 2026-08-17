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Kaynak: Haber Merkezi

Dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin son dönemde izlediği dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut gidişatın “tehlikeli bir hal almaya başladığını” öne süren Uzgel, iktidarın dış politikasının giderek ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşımına yakınlaştığını savundu.

Uzgel, Trump’ın Mekke Savunma Anlaşması hakkındaki açıklamalarını bu yaklaşımın göstergelerinden biri olarak değerlendirdi. Aynı dönemde Ukrayna’ya Amerikan yapımı silah satışlarının Rusya’nın tepkisini çektiğine de işaret etti.

ERDOĞAN’IN AB SÖZLERİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa Birliği’ne katılmak önceliğimiz değil” sözlerine de tepki gösteren Uzgel, AB üyeliğinin uzun yıllardır Türkiye’nin stratejik hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.

Uzgel, Türkiye’nin Avrupa’dan ve demokratik değerlerden uzaklaştırılmaması gerektiğini savunarak meselenin yalnızca AB üyeliğinden ibaret olmadığını ifade etti.

Türkiye’nin “muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma” hedefini hatırlatan Uzgel, demokratik değerlerden uzaklaşılmasının ülkenin tarihsel birikimiyle bağdaşmadığını öne sürdü.

“TÜRKİYE’Yİ TAŞERON ÜLKEYE ÇEVİREMEZSİNİZ”

İktidarın ABD ile ilişkilerine yönelik dikkat çeken ifadeler kullanan Uzgel, “Türkiye’yi, dokunduğu her bölgede ABD adına askeri ve güvenlik işlerini yürüten bir taşeron ülkeye çeviremezsiniz” dedi.

Türkiye’nin artan stratejik öneminin daha bağımsız bir dış politika için kullanılması gerektiğini savunan Uzgel, bu fırsatın “stratejik özerkliğe” dönüştürülemediğini ileri sürdü.

“DIŞ POLİTİKADAKİ MANEVRA ALANI DARALIYOR”

Uluslararası sistemin çok kutuplu bir yapıya doğru ilerlediğini belirten Uzgel, buna karşın Türkiye’nin dış politikasının giderek “tek boyutlu” hale geldiğini öne sürdü.

İzlenen politikanın Rusya, İran ve Hindistan gibi ülkelerle ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini savunan Uzgel, Küresel Güney ülkeleriyle bağların da zayıfladığı görüşünü dile getirdi.

Uzgel, iktidara yönelik eleştirilerini, “Gittiğiniz yönde attığınız her adım, dış politikadaki manevra alanımızı daraltıyor. Dış politika millet için yapılır” sözleriyle sürdürdü.

Türkiye’nin mevcut küresel ortamda çok daha geniş bir hareket alanına sahip olabileceğini belirten Uzgel, dış politikada mevcut yaklaşımın terk edilmesi ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerine dönülmesi çağrısında bulundu.