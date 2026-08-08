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Premier Lig'de uzun yıllar forma giyen Adama Traore için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

West Ham United'dan ayrılan 30 yaşındaki İspanyol futbolcunun, yeni sezon öncesinde Süper Lig ekiplerine önerildiği öne sürüldü.

YENİ TAKIMINI ARIYOR

Barcelona altyapısında yetişen Traore, West Ham United'ın küme düşmesinin ardından İngiliz ekibiyle yollarını ayırdı.

Ajansspor'un haberine göre deneyimli kanat oyuncusu, kariyerine devam edebileceği yeni bir takım arayışını sürdürüyor.

ZENGİN KARİYERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Hızı ve fizik gücüyle tanınan Adama Traore, kariyeri boyunca Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton, Barcelona, Fulham ve West Ham United formalarını giydi.

Haberde, yıldız futbolcunun transferi için Süper Lig kulüplerine önerildiği belirtilirken, hangi takımın resmi girişimde bulunacağı ise henüz netlik kazanmadı.