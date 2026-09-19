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Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Arsenal karşı karşıya geldi. Brighton, sahasında oynadığı mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak Mikel Arteta'nın ekibine sezonun ilk yenilgisini yaşattı.

BRIGHTON İLK YARIYI 2-0 ÖNDE KAPATTI

Ev sahibi ekip 31. dakikada Pascal Gross ile öne geçti. 45. dakikada Charalampos Kostoulas farkı ikiye çıkarırken ilk yarı Brighton'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ARSENAL İKİNCİ YARIDA DA DURDURAMADI

Brighton, ikinci yarı da Arsenal savunmasına zor anlar yaşatmaya devam etti. Chema Andres, 57. dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Fabian Hürzeler'in öğrencileri sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Brighton puanını 10'a yükseltirken, Arsenal 12 puanda kaldı.

ARSENAL'IN 9 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

Geçen sezon Premier Lig'in son 5 haftasını galibiyetle tamamlayan Arsenal, bu sezona da Coventry City, Aston Villa, Chelsea ve Sunderland karşısında aldığı galibiyetlerle başlamıştı.

Brighton mağlubiyetiyle birlikte Arsenal'ın Premier Lig'deki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Savunmasıyla da dikkat çeken Londra ekibi, sezonun ilk 4 haftasında yalnızca 1 gol yemesine rağmen Brighton deplasmanında kalesinde 3 gol gördü.

FERDİ KADIOĞLU 76 DAKİKA SAHADA KALDI

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Arsenal karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

45+1. dakikada sarı kart gören Ferdi, 76 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal sahasında Leeds United'ı ağırlayacak. Brighton ise Sunderland deplasmanına çıkacak.