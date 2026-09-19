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İngiliz futbolunun en sert rekabetlerinden Millwall ile West Ham United, 14 yıllık aranın ardından karşı karşıya geldi. Dört gole sahne olan derbide taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İLK YARIDA MILLWALL FIRTINASI ESTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Millwall, Caleb Taylor'ın golüyle öne geçti. West Ham karşısındaki baskısını sürdüren Millwall, uzun taç atışının ardından Camiel Neghli'nin fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

WEST HAM 5 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda reaksiyon gösteren West Ham, aradığı golü 74. dakikada buldu. Mohamadou Kante, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla farkı bire indirdi.

Bu golün ardından baskısını artıran konuk ekip, yalnızca 5 dakika sonra beraberliği yakaladı. Konstantinos Mavropanos, kafa vuruşuyla Millwall filelerini havalandırarak skoru 2-2'ye taşıdı.

SON DAKİKALARDA KIRMIZI KART ÇIKTI

West Ham'ın geri dönüşünde önemli rol oynayan Kante, 89. dakikada bu kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kaleye doğru ilerleyen Kyrell Lisbie'yi çekerek durduran Kante, doğrudan kırmızı kart gördü.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Millwall-West Ham United derbisi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

TÜKÜRÜK İDDİASI MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ilk yarısında ayrıca West Hamlı Taty Castellanos'un rakibi Filip Marschall'a tükürdüğü iddiası üzerine oyun bir süre durdu. Ancak pozisyonun ardından Castellanos'a herhangi bir kart gösterilmedi.