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ABD Donanması'nın en önemli vurucu güçlerinden biri olan 100 bin tonluk nükleer uçak gemisi USS Ronald Reagan, 18 ay süren kapsamlı bir modernizasyon sürecinin ardından yeniden sulara indi. Washington’daki Puget Sound Donanma Tersanesi’nde adeta baştan yaratılan dev gemi, zorlu deniz testlerini başarıyla tamamlayarak operasyonel filosuna geri döndü.

2012'DEN BU YANA EN BÜYÜK REVİZYON

2003 yılında hizmete giren ve Nimitz sınıfı uçak gemilerinin en genç üyelerinden biri olan USS Ronald Reagan, son on yılın en büyük bakım sürecinden geçti. 18 aylık tersane mesaisi boyunca geminin nükleer reaktör sistemleri, gövdesi, uçuş güvertesi ve savaş donanımları son teknolojiyle entegre edildi. Sadece operasyonel kapasite değil, gemide görev yapan yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatın yaşam alanları da çağın gereksinimlerine göre baştan aşağı yenilendi.

HİNT-PASİFİK'TEKİ CAYDIRICI GÜÇ

2015 yılından bu yana Japonya’nın Yokosuka limanını ana üs olarak kullanan dev uçak gemisi, Hint-Pasifik bölgesindeki güç dengelerinde ABD'nin en önemli kozlarından biri konumunda. Bölgedeki müttefiklerle yürütülen tatbikatlarda kilit rol üstlenen ve deniz testlerini kusursuz bir şekilde tamamlayan yüzen kale, küresel operasyonlardaki caydırıcı konumunu pekiştirerek sahaya dönmüş oldu.

GEÇİŞ DÖNEMİNİN KRİTİK HAMLESİ

USS Ronald Reagan'ın tam donanımlı bir şekilde göreve dönmesi, ABD Donanması'nın gelecek vizyonu açısından da büyük önem taşıyor. ABD ordusu, bir yandan yeni nesil Ford sınıfı uçak gemilerini envanterine katmaya çalışırken, diğer yandan Nimitz sınıfı bu devleri modernize ederek harbe hazırlık seviyesini en üstte tutmayı hedefliyor. Küresel deniz gücü dengelerinin hızla değiştiği bu dönemde, ordunun elindeki mevcut platformların maksimum kapasiteyle sahada tutulması stratejik açıdan hayati bir hamle olarak değerlendiriliyor.