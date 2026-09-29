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Kaynak: AA

ABD Sahil Güvenliği tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Karayipler’deki Mona Adası yakınlarından geçen bir teknenin dün öğle saatlerinde battığının ihbar edilmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiği bildirildi.

Teknede yaklaşık 60 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, kurtarılan kişi sayısının 40 olduğu aktarıldı. Denizde hayatta kalmayı başaran kişilerin 12 saatten fazla süre boyunca suda kaldığı ifade edilirken, ekiplerin 2 kişinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere de yer verilen açıklamada, teknenin içerisindeki bir kavganın ardından bazı kişilerin pala darbeleriyle ağır yaralandığı ve olayın sonrasında teknenin battığı öne sürüldü. Grubun, can yeleği bulunmaması nedeniyle suya atlamak zorunda kaldığı belirtildi.

Teknede bulunan kişilerin hangi ülke vatandaşları olduğu henüz belirlenemezken, kayıp kişilere ulaşmak amacıyla yürütülen arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yoksulluk ve şiddet nedeniyle ülkelerinden ayrılan göçmenler, Haiti ile Dominik Cumhuriyeti’nin bulunduğu Hispanyola Adası’ndan Porto Riko ve çevredeki diğer adalara ulaşmak için tehlikeli Mona Geçidi’ni kullanıyor.

Haziran 2022’de de aşırı yük taşıdığı belirtilen bir tekne, Porto Riko’nun kuzeybatısındaki açık sularda batmış ve olayda 11 Haitili yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, çete şiddetinin yoğunlaştığı Haiti’de 1 Mart 2025 ile 15 Ocak 2026 arasında yaklaşık 5 bin 500 kişi öldürüldü, 2 bin 608 kişi yaralandı.

Haiti genelinde çete saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının ise 1 Eylül itibarıyla 1,5 milyona ulaştığı belirtildi.

Silahlı grupların Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in yaklaşık yüzde 70’inde kontrolü elinde tuttuğu ifade ediliyor.