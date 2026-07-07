2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Görevinden ayrılacağını açıklayan Roberto Martinez'in yerine en güçlü adayın deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus olduğu iddia edildi.

MARTINEZ VEDA ETTİ

İspanya yenilgisinin ardından açıklamalarda bulunan Roberto Martinez, görevine devam etmeyeceğini duyurdu.

Deneyimli teknik adam, "Bu bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere ihtiyaç var. Buraya Dünya Kupası'nı kazanmak için geldim ve bunu başaramadığım için devam etmenin anlamı yok. Hayatımın en özel deneyimlerinden birini yaşadım." ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS İLK SIRADA

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın teknik direktörlük koltuğu için ilk tercihi Jorge Jesus.

71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı çalıştırmış, sezonu Pro Lig'de şampiyonlukla tamamlamasının ardından kulüple yollarını ayırmıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı'nın ülkeye dönmesinin ardından federasyon yetkilileriyle bir araya gelerek sözleşme detaylarını görüşeceği belirtildi.

Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, tecrübeli teknik adamın Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'Yİ DE ÇALIŞTIRMIŞTI

Türkiye'de 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus 53 maçta 2.23 puan ortalaması yakalamış ve sarı lacivertli kulübe Türkiye Kupası kazandırmıştı