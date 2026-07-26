Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD'de Popeyes restoranlarının en büyük franchise işletmecilerinden Sailormen Inc., iflas sürecindeki son büyük varlık satışını gerçekleştirdi.

Florida Güney Bölgesi İflas Mahkemesi, şirketin Orlando bölgesinde faaliyet gösteren son 23 Popeyes restoranının, SBH Foods PLK LLC'ye 2,67 milyon dolar karşılığında satılmasına onay verdi.

Restoranların ilk aşamada RFI Ventures LLC tarafından satın alınması hedefleniyor. Ancak alıcının işlemi belirlenen süre içinde tamamlayamaması üzerine satış iptali gerçekleştirdi.

Bunun ardından restoranlar yeniden satışa çıkarılırken nihai olarak SBH Foods PLK LLC bünyesine geçti.

39 ŞUBE KEPENK İNDİRDİ

Sailormen, haziran ayında da 97 Popeyes restoranının satışını yapmıştı. Bu kapsamda: 50 restoran Pulse Restaurant Group LLC'ye, 16 restoran Popeyes Louisiana Kitchen Inc.'e, 5 restoran SBH Foods PLK LLC'ye, 3 restoran ise 61 Biscuits LLC'ye devir işlemi yapıldı. İflas süreci kapsamında restoran portföyünün büyük bölümünü çıkarmış oldu.

Böylece şirket, iflas süreci kapsamında restoran portföyünün büyük bölümünü elden çıkarmış oldu.

Şirket, devredilemeyen 39 Popeyes restoranını ise bu şekilde kapatmış oldu. Zarar eden şubelerin kapatılmasıyla yıllık 1 milyon doların üzerinde maliyet tasarrufu sağlanması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Sailormen Inc., başarısız satış girişimleri, kredi yükümlülüklerinde yaşanan temerrütler, açılan davalar ve art arda gelen mağaza kapanışlarının ardından 2026 yılının ocak ayında ABD İflas Kanunu'nun Chapter 11 maddesi kapsamında iflas koruma başvurusu yapmıştı. Şirket, mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla restoranlarını kademeli olarak satışa sundu.

İflas sürecinin yalnızca franchise işletmecisi Sailormen Inc.'i kapsadığı, Popeyes Louisiana Kitchen markasının ise faaliyetlerine normal şekilde sürdüğü aktarıldı.

1987 yılında 10 restoranla kurulan Sailormen, iflas başvurusu öncesinde Florida ve Georgia'da 136 Popeyes restoranı işletiyor ve yaklaşık 2 bin 900 kişiye istihdam sunuyordu. Dünya genelinde ise Popeyes markası 2 bin 700'ün üzerinde restoranıyla faaliyetlerine devam ediyor.