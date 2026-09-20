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Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) eğitim sınavlarına katılan 29., 30. ve 31. dönem polis adayları, sözlü mülakat süreçlerinde yaşanan elenmelere tepki gösteriyor. Yüksek sınav puanlarına rağmen mülakat aşamasında düşük puan verilerek elendiklerini iddia eden adaylar, mahkeme kararıyla kazandıkları yeniden sınav haklarında da benzer bir tabloyla karşılaştıklarını dile getirdi.

"45 SANİYELİK MÜLAKATLA HAYALLERİMİZ YARIM KALDI"

Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşadığı mağduriyeti anlatan POMEM adayı B.C., "Diğer dönemlerde dönem başı 50-60 eleme olurken bu sayılar bizlerin döneminde nasıl 10 katına çıkabildi? Komisyondan tam puan almışken 45 saniye bile sürmeyen mülakatla ve 45 puanla nasıl elenebildik?" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Bir diğer mağdur Adnan Akalın ise verilen emeğin bir günde heba olduğunu belirterek şunları söyledi:

"11 aylık POMEM ve 2 yıllık PMYO tüm emeğimiz, hayallerimiz ve geleceğimiz bir günde yarım kaldı. Bu haksızlığın yanında ciddi bir maddi krizle de baş başayız. Hayatımızı idame ettirebilmek için bugün çoğumuz garsonluk ve benzeri işlerde çalışmak zorundayız. Bizler imtiyaz değil, sadece emeğimizin karşılığını ve adalet istiyoruz."

"EĞİTİM SONU SINAVI TAMAMEN KALDIRILMALI"

Süreçteki hukuki aksaklıklara dikkat çeken avukat Saruhan Gence Başaran, öğrencilerin zorlu teorik ve pratik eğitimlerin ardından 20-30 saniyelik bir prosedürle elenmelerinin hakkaniyetsiz olduğunu savundu.

Açılan davaların önemli bir kısmının kazanıldığını hatırlatan Başaran, "Tekrar sınava girme hakkı kazanan öğrenciler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tekrar elenmektedir ve bu kısır döngü aylarını, yıllarını bu mesleğin hayaliyle geçirmiş öğrencilerde oldukça büyük bir hayal kırıklığı yaratmaktadır. Bu sistemin düzelebilmesi için eğitim sonu sınavının tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir" dedi.

SINAV KOMİSYONLARI VE PUANLAMALAR İÇİN İNCELEME ÇAĞRISI

Konuyu TBMM gündemine taşıyan YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan ise soru önergelerine verilen yanıtların yetersiz olduğunu ifade etti. Kamera kaydı olmadan yapılan sınavlarda doğru yanıtlar verilmesine rağmen düşük puanlar tanımlandığı iddialarına değinen Bakan, şu çağrıda bulundu:

"Bizim talebimiz çok açık: Bu öğrencilerin dosyaları, sınav komisyonları, puanlama formları, giriş ve eğitim başarıları ile yeniden yapılan sınavların usulü bütün yönleriyle incelensin. Kamera kaydı alınıp alınmadığı, komisyonların kimlerden oluştuğu ve puanlamaların hangi somut gerekçelere dayandığı ortaya konulsun. Eğer bir hak kaybı veya haksızlık tespit edilirse, bu gençlerin mağduriyeti giderilsin."

SINAV TARİHLERİ VE SÜREÇ

POMEM’in 29. dönem eğitim sınavı 4 Aralık 2023’te, 30. dönem sınavı 8-9 Ağustos 2024’te, 31. dönem sınavı ise 17-18 Ağustos 2025’te gerçekleştirildi. Yargı kararıyla yeniden sınava girme hakkı elde eden adaylar ise 15 Nisan 2024, 2 Eylül 2024 ve 25 Mart 2025 tarihlerinde tekrar mülakata alındı. Ancak bu sınavlarda da öğrencilerin büyük bir bölümü mülakat aşamasını geçemedi.