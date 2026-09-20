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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, adli mekanizmaları rüşvet çarkıyla etkilemeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon adliye koridorlarına uzandı. 2022-2024 yılları arasında farklı adliyelerde rüşvet dağıttıkları ve davaların sonuçlarına müdahale ettikleri öne sürülen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HALLEDERİZ" VAADİYLE DOSYA ÜSTLENMİŞTİ

Tutuklanan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bir avukat da yer aldı. Savcı odasından paylaştığı "Ben asla kaybetmem" notu ve fotoğrafla tartışmaların odağı haline gelen, çok sayıda şüphelinin dosyasını "Hallederiz" vaadiyle üstlenen avukat Buket Tekışık operasyon kapsamında cezaevine sevk edildi. Tekışık, geçmişte kendisiyle ilgili çıkan haberlere erişim engeli getirtmesiyle de dikkat çekmişti.

ŞÜPHELİLERİN SEVK MADDELERİ BELLİ OLDU

Savcılık tarafından hazırlanan soruşturma raporunda, tutuklanan 5 şüphelinin sevk maddeleri şu şekilde sıralandı:

Musa Şit: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma, rüşvet vermek

Avukat Buket Tekışık: Örgüt üyeliği, rüşvet vermek

Avukat Tuğçe Keskin: Örgüt üyeliği, rüşvet vermek

vedat mutlu: örgüt Kurma, Rüşvet Vermek

Merve Koçyiğit: Örgüt üyeliği, rüşvet vermek