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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda yer alan tahminler, 2030 yılında dünya ekonomisinin nasıl bir tabloya ulaşacağını ortaya koydu.

Projeksiyonlara göre küresel nominal GSYH'nin 2030'da 150,3 trilyon doları aşması bekleniyor. Ekonomim'in haberine göre, Dünya ekonomisinin mevcut seviyesine kıyasla yaklaşık 25 trilyon dolarlık büyüme kaydetmesi öngörülüyor.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ FARK 11,6 TRİLYON DOLAR

2030 tahminlerinde ABD, 37,678 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük ekonomisi olmaya devam edecek.

Çin'in ise 26,047 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak ikinci sırada yer alması bekleniyor.

Böylece ABD ile Çin arasındaki ekonomik büyüklük farkının yaklaşık 11,6 trilyon dolar olması öngörülüyor.

ABD ve Çin'in toplam ekonomik üretiminin 2030'da dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 42,4'ünü oluşturması bekleniyor.

ALMANYA İLE HİNDİSTAN ARASINDA YALNIZCA 5 MİLYAR DOLARLIK FARK

Listenin üçüncü sırasında Almanya ile Hindistan dikkat çekiyor.

IMF projeksiyonlarına göre Almanya'nın 2030 GSYH'si 6,178 trilyon dolar, Hindistan'ın GSYH'si ise 6,173 trilyon dolar olacak.

İki ülke arasındaki fark yalnızca 5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Birleşik Krallık 5,148 trilyon dolarla beşinci, Japonya 5,002 trilyon dolarla altıncı, Fransa ise 4,004 trilyon dolarla yedinci sırada yer alacak.

TÜRKİYE 1,934 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK

Türkiye'nin 2030 yılına ilişkin IMF tahmini de dikkat çekti. Projeksiyona göre Türkiye'nin nominal GSYH'si 1,934 trilyon dolara ulaşacak.

Bu büyüklük Türkiye'yi dünya ekonomileri sıralamasında 17. sıraya taşıyacak. Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payın ise yüzde 1,3 olması bekleniyor.

Türkiye'nin hemen üzerinde 2,082 trilyon dolarlık tahmini GSYH ile Endonezya bulunuyor. Türkiye'nin hemen arkasında ise 1,655 trilyon dolarlık ekonomiyle Hollanda yer alıyor.

ASYA VE ORTA DOĞU'NUN AĞIRLIĞI ARTACAK

IMF'nin projeksiyonlarında Asya ve Orta Doğu'nun küresel ekonomideki ağırlığının da artacağı görülüyor.

Bölgenin toplam ekonomik üretiminin 2030'da 55,7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam dünya ekonomisinin üçte birinden fazlasına karşılık geliyor.

Çin ve Hindistan'ın ardından Japonya'nın yaklaşık 5 trilyon dolarlık ekonomiyle bölgenin en büyük ekonomileri arasında yer alması bekleniyor.

Güney Kore'nin 2,267 trilyon dolar, Endonezya'nın ise 2,082 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Avrupa ekonomisinin toplam büyüklüğünün ise 2030'da yaklaşık 37 trilyon dolar, Avrupa Birliği ülkelerinin toplam nominal GSYH'sinin de 26,5 trilyon dolar olması öngörülüyor.

2030'DA DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMİSİ

IMF tahminlerine göre 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi 37 trilyon 678 milyar dolarlık GSYH ile ABD olacak. ABD'yi 26 trilyon 47 milyar dolarla Çin takip edecek.

Listenin üçüncü sırasında 6 trilyon 178 milyar dolarlık GSYH tahminiyle Almanya yer alacak. Almanya'nın hemen arkasında ise 6 trilyon 173 milyar dolarla Hindistan bulunacak. İki ülke arasındaki fark yalnızca 5 milyar dolar olacak.

Beşinci sırada 5 trilyon 148 milyar dolarlık ekonomiyle Birleşik Krallık yer alırken, Japonya 5 trilyon 2 milyar dolarla altıncı sırada bulunacak. Fransa ise 4 trilyon 4 milyar dolarlık GSYH ile yedinci olacak.

Listenin sekizinci sırasında 3 trilyon 204 milyar dolarla Brezilya, dokuzuncu sırasında 3 trilyon 46 milyar dolarla İtalya, onuncu sırasında ise 3 trilyon 8 milyar dolarla Kanada yer alacak.

İlk 10'un ardından Rusya 2 trilyon 592 milyar dolarla 11'inci, Meksika 2 trilyon 549 milyar dolarla 12'nci, Avustralya 2 trilyon 484 milyar dolarla 13'üncü sırada bulunacak.

İspanya'nın 2030 yılında 2 trilyon 472 milyar dolarlık GSYH ile 14'üncü sırada yer alması bekleniyor. Güney Kore 2 trilyon 267 milyar dolarla 15'inci, Endonezya ise 2 trilyon 82 milyar dolarla 16'ncı sırada olacak.

TÜRKİYE 17. SIRADA

Türkiye, IMF'nin 2030 projeksiyonunda 1 trilyon 934 milyar dolarlık nominal GSYH ile dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak.

Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payın yüzde 1,3 olması bekleniyor. Türkiye'nin hemen üzerinde 2 trilyon 82 milyar dolarlık ekonomiyle Endonezya, hemen arkasında ise 1 trilyon 655 milyar dolarlık ekonomiyle Hollanda bulunacak.

Listenin 18'inci sırasında Hollanda, 19'uncu sırasında Suudi Arabistan, 20'nci sırasında ise Polonya yer alacak. Hollanda'nın 1 trilyon 655 milyar dolar, Suudi Arabistan'ın 1 trilyon 650 milyar dolar, Polonya'nın ise 1 trilyon 388 milyar dolarlık GSYH'ye ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin ardından gelen ülkeler arasında İsviçre 1 trilyon 347 milyar dolarla 21'inci, Tayvan 1 trilyon 214 milyar dolarla 22'nci, İsveç 909,9 milyar dolarla 23'üncü, İrlanda 893,8 milyar dolarla 24'üncü ve İsrail 875,8 milyar dolarla 25'inci sırada yer alıyor.

Belçika 863,8 milyar dolarla 26'ncı, Arjantin 833,3 milyar dolarla 27'nci, Singapur 787,7 milyar dolarla 28'inci, Birleşik Arap Emirlikleri 770,2 milyar dolarla 29'uncu ve Filipinler 715,5 milyar dolarla 30'uncu sırada bulunuyor.

Listenin devamında Avusturya 706,6 milyar dolarla 31'inci, Bangladeş 677 milyar dolarla 32'nci, Malezya 672,5 milyar dolarla 33'üncü, Vietnam 667,5 milyar dolarla 34'üncü ve Tayland 647,5 milyar dolarla 35'inci sırada yer alıyor.

Kolombiya 632,1 milyar dolarla 36'ncı, Romanya 613,8 milyar dolarla 37'nci, Norveç 611,8 milyar dolarla 38'inci, Mısır 611 milyar dolarla 39'uncu ve Danimarka 589,2 milyar dolarla 40'ıncı sırada bulunuyor.

Güney Afrika'nın 555,3 milyar dolarla 41'inci, Hong Kong'un 536,9 milyar dolarla 42'nci, Çekya'nın 506,8 milyar dolarla 43'üncü, Şili'nin 496,8 milyar dolarla 44'üncü ve Kazakistan'ın 468,8 milyar dolarla 45'inci sırada olması bekleniyor.

Nijerya 464,8 milyar dolarla 46'ncı, Portekiz 444,9 milyar dolarla 47'nci, Peru 437,1 milyar dolarla 48'inci, Finlandiya 388,6 milyar dolarla 49'uncu ve Yunanistan 357,3 milyar dolarla 50'nci sırada yer alacak.

İran 349,5 milyar dolarla 51'inci, Irak 339,8 milyar dolarla 52'nci, Macaristan 329,6 milyar dolarla 53'üncü, Yeni Zelanda 327,1 milyar dolarla 54'üncü ve Cezayir 325,4 milyar dolarla 55'inci sırada bulunacak.

Listenin son bölümünde Katar 288,9 milyar dolarla 56'ncı, Ukrayna 274,5 milyar dolarla 57'nci ve Özbekistan 273,4 milyar dolarla 58'inci sırada yer alacak.

IMF'nin tahminlerinde bazı ülkeler için 2030 projeksiyonu bulunmuyor. Afganistan, Bolivya, Küba, Eritre, Lübnan, Kuzey Kore, Pakistan, Sri Lanka, Suriye ve Venezuela bu ülkeler arasında yer alıyor.

Dünya toplamının ise 2030'da 150 trilyon 344 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor.