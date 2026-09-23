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Kaynak: AA

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Polo Kasırgası’nın Meksika açıklarında şiddetlenerek Büyük Okyanus'ta sezonun en güçlü fırtınalarından biri haline geldiğini söyledi.

Yavaş hareket eden kasırganın, Saffir-Simpson ölçeğindeki en yüksek seviye olan 5’inci kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası olduğu ifade edildi.

Yetkililer, kasırganın kuzeybatıya doğru ilerlerken bölgede şiddetli yağışlara, sel ve heyelanlara yol açabileceğini açıkladı.

Kıyı bölgelerinde 15 ila 20 santimetreye varan yağış beklenirken, bölge sakinleri dev dalgalar ve tehlikeli deniz koşullarına karşı uyarılar verildi.