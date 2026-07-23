Ordu'nun Çamaş ilçesinde polis ekipleri, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
PAZAR YERİNDE TEK TEK BİLGİLENDİRME YAPILDI
Çamaş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında ilçe pazarı ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortak yaşam alanlarında sahaya indi.
Ekipler, vatandaşlarla birebir görüşerek son dönemde sıkça kullanılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu.
EN SIK KULLANILAN YÖNTEMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ
Polis ekipleri, özellikle; Telefon dolandırıcılığı, sahte internet siteleri, kapıdan satış yöntemiyle yapılan dolandırıcılık girişimleri, sanal dolandırıcılık yöntemleri konusunda vatandaşlara önemli bilgiler verdi.
Bilgilendirme kapsamında dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemlerin yer aldığı broşürler de dağıtıldı.
POLİSTEN 112 ÇAĞRISI
Ekipler, vatandaşlardan şüpheli kişi veya olaylarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.
Polis, bilinçli ve dikkatli davranmanın dolandırıcılık mağduriyetlerinin önüne geçilmesinde büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, benzer bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.