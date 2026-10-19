Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahalle konağında düzenlenen dikiş kursuna katılan 18 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmada Hayat 112 uygulamasının önemi ve kullanımı ile akran zorbalığı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ekipler, vatandaşların uygulamayı cep telefonlarına indirmesine yardımcı olurken soruları da yanıtladı.
Ekipler, doğru bilgiye erişmenin, acil durumlarda hızlı hareket etmenin ve akran zorbalığına karşı duyarlı olmanın toplumsal farkındalığa katkı sağladığını belirtti.