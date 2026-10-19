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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahalle konağında düzenlenen dikiş kursuna katılan 18 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

‎Çalışmada Hayat 112 uygulamasının önemi ve kullanımı ile akran zorbalığı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ekipler, vatandaşların uygulamayı cep telefonlarına indirmesine yardımcı olurken soruları da yanıtladı.

‎Ekipler, doğru bilgiye erişmenin, acil durumlarda hızlı hareket etmenin ve akran zorbalığına karşı duyarlı olmanın toplumsal farkındalığa katkı sağladığını belirtti.