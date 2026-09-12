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Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medya fenomeni Semih Varol, TikTok'ta gerçekleştirdiği canlı yayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Varol'un TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında polis memurlarına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIĞIN TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Semih Varol'u gözaltına aldı.

Varol hakkında canlı yayındaki sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan Semih Varol'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Varol'un emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği belirtildi. Soruşturma kapsamında sürecin savcılık işlemlerinin ardından devam etmesi bekleniyor.