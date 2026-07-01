2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın son maçta ABD'yi 3-2 yenmesi Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun sinirlerini bozmuştu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sert çıkışlarda bulunan Pochettino şimdi de Bosna Hersek ile oynayacakları son 32 turu maçı öncesi Türkiye mağlubiyetine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

'SON TOPLANTIDAN OLANLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Pochettino Türkiye maçı sonrası basın toplantısında verdiği tepki nedeniyle de özür diledi.

Tecrübeli teknik adam, "Son basın toplantısında olanlardan dolayı özür dilerim. Hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm. Bu benim sorunumdu, sizin sorununuz değil. Türkiye'ye karşı aldığımız mağlubiyet sonrası üzgündüm ve özür diliyorum.'' diye konuştu.

'BOSNA HERSEK MAÇI BİZİM İÇİN DEV BİR FİNAL OLACAK'

Ayrıca Bosna Hersek maçı için konuşan Pochettino, "Bosna Hersek karşısında favori olduğumuza asla inanmıyorum. Çok kaliteli futbolcuları var, olmasaydı gruptan çıkamazdılar. Tüm takımlar için işlerin ne kadar zorlaştığını hep birlikte gördük. Büyük sürprizler oldu. Herkes Almanya’nın Paraguay karşısında kesin favori olduğunu söylüyordu, sonuç ne oldu? Ya da Brezilya ile Japonya arasındaki maçın ne kadar zor geçtiğini hepimiz izledik. Bu yüzden hiçbir rakibi hafife alamayız. Bosna Hersek maçı bizim için dev bir final olacak.'' dedi.