2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında Türkiye'ye 3-2 mağlup olan ABD'de teknik direktör Mauricio Pochettino, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında sorular karşısında sinirlendi.

ABD'nin son 32 turuna yükselmesine rağmen "momentum kaybı" ile ilgili sorular yöneltilen deneyimli teknik adam, takımının durumundan memnun olduğunu vurgulayarak basın mensuplarına sitem etti.

'SORULARINIZ BİRAZ TUHAF'

Pochettino, "Mutluyum. Belki bunu göstermiyorum çünkü sorularınız biraz tuhaf." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Kafam karıştı. Sanki bu gece biz evimize dönüyoruz da Türkiye Dünya Kupası'nda yoluna devam ediyor gibi bir hava var, öyle değil mi?"