2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında Türkiye'ye 3-2 mağlup olan ABD'de teknik direktör Mauricio Pochettino, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında sorular karşısında sinirlendi.

Pochettino'nun sinirleri bozuldu: 'Sanki biz elendik, Türkiye devam ediyor' - Resim : 1

ABD'nin son 32 turuna yükselmesine rağmen "momentum kaybı" ile ilgili sorular yöneltilen deneyimli teknik adam, takımının durumundan memnun olduğunu vurgulayarak basın mensuplarına sitem etti.

Pochettino'nun sinirleri bozuldu: 'Sanki biz elendik, Türkiye devam ediyor' - Resim : 2

'SORULARINIZ BİRAZ TUHAF'

Pochettino, "Mutluyum. Belki bunu göstermiyorum çünkü sorularınız biraz tuhaf." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Kafam karıştı. Sanki bu gece biz evimize dönüyoruz da Türkiye Dünya Kupası'nda yoluna devam ediyor gibi bir hava var, öyle değil mi?"

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