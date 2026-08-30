Sony, PlayStation Plus kütüphanesini her ay olduğu gibi yeni yapımlarla genişletmeyi sürdürüyor. Essential, Extra ve Deluxe katmanlarıyla hizmet veren platformun en temel paketi olan PS Plus Essential aboneleri için Eylül 2026 seçkisi resmi olarak belli oldu. Geçtiğimiz ay Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk ve Signalis gibi oyunları kullanıcılarla buluşturan servis, bu ay da dikkat çeken oyunlara ev sahipliği yapıyor.

EYLÜL AYININ ÖNE ÇIKAN YAPIMLARI

Açıklanan listede farklı türlerden öne çıkan dört farklı yapım yer alıyor. Eylül ayında PlayStation Plus Essential kütüphanesine eklenecek oyunlar ve erişilebilir oldukları platformlar şu şekilde sıralandı:

Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4

MLB The Show 26 | PS5

Wobbly Life | PS5, PS4

Chained Echoes | PS4

Açıklanan bu liste yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Söz konusu yapımların PlayStation Store üzerindeki toplam satış değerinin 6.000 TL'yi geçtiği belirtiliyor. Üst katmanlar olan PS Plus Extra ve Deluxe abonelerine sunulacak yeni oyun kataloğunun ise önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.