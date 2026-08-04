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Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde, Karadeniz kıyısındaki Arkhipo-Osipovka köyü yakınlarında bulunan bir plaja insansız hava aracı (İHA) düştü. Patlama anı tatilcilerin gözü önünde gerçekleşti.

Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, olayda 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17’si hastaneye kaldırılan toplam 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

“SİVİLLERE SALDIRI” SUÇLAMASI

Vali Kondratyev, saldırının sivillere yönelik kasıtlı bir eylem olduğunu öne sürerek Ukrayna’yı suçladı. Ancak Ukrayna tarafından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Taraflar daha önce de sivilleri hedef aldıkları iddialarını reddetmişti.

HEDEF NEYDİ? BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Sosyal medyada paylaşılan ve uluslararası kaynaklarca doğrulanan görüntülerde, İHA’nın falezlere doğru ilerlerken plajda patladığı ve alev topuna dönüştüğü görüldü.

Olay sırasında bölgede bulunanlar, patlama öncesinde herhangi bir uyarı sireni duymadıklarını belirtti.

Bazı Ukrayna kaynakları, İHA’nın elektronik harp müdahalesi sonucu kontrolünü kaybederek düştüğünü öne sürerken, Rus medyasında yer alan görgü tanıkları ise patlama öncesinde silah sesleri duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin müdahale etmiş olabileceğini aktardı.

BÖLGE POPÜLER TATİL NOKTASIYDI

Sözcü'de yer alan bilgilere göre yaptırımlar nedeniyle yurt dışı seyahat seçenekleri sınırlı olan Rus vatandaşları için bölge önemli bir tatil merkezi olarak biliniyor. Görgü tanıkları, patlama anında panikle şezlongların arkasına saklandıklarını ifade etti.

SALDIRILAR KARŞILIKLI SÜRÜYOR

Ukrayna, son dönemde Rusya’nın iç kesimlerinde yer alan enerji altyapıları ve lojistik merkezlere yönelik uzun menzilli İHA saldırılarını artırdı. Moskova ise bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan, Rusya’nın 2022’de başlattığı savaş kapsamında Ukrayna kentlerine yönelik saldırılar da devam ediyor. Son olarak Kiev’de düzenlenen füze saldırısında en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.