Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Rusya’nın Tver bölgesinde e-ticaret platformu Wildberries’e ait bir depo, insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu hasar gördü. Yetkililer, saldırının gece saatlerinde engellendiğini açıkladı.

İHA PARÇALARI DEPOYA İSABET ETTİ

Tver Valisi Vitaliy Korolev, düşürülen İHA’ya ait parçaların Kalininskiy ilçesindeki Wildberries deposunun duvarına isabet ettiğini belirtti. Olayda binanın kısmen zarar gördüğü bildirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Korolev, saldırı sırasında depo çalışanlarının zarar görmediğini vurguladı. Bölgede acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ve tesisin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

LENİNGRAD’DA DA SALDIRI OLMUŞTU

Öte yandan St. Petersburg yakınlarındaki Leningrad bölgesinde bulunan Wildberries lojistik merkezinde de aynı gün İHA saldırısı sonrası yangın çıktığı, çalışanların tahliye edildiği ve teslimatların geçici olarak sınırlandırıldığı belirtildi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ukrayna’nın son dönemde Rusya merkezli Wildberries’e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırılarını artırdığı kaydediliyor.