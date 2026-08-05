İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi.

Diyarbakır ve Malatya’da düzenlenen operasyonlarda, YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba’nın da aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı.

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İHALE SÜREÇLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın, şirket bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale süreçlerine ilişkin olduğu ve şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma” ile “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Gözaltına alınan kişilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı hareket ettiklerinin tespit edildiği öne sürüldü.

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DAHA ÖNCE 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer ile Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci’nin de bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

Söz konusu operasyon, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dönemine ilişkin ilk operasyon olmasıyla dikkat çekmişti.

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AİLEYE YÖNELİK BAŞKA SORUŞTURMA DA VAR

Öte yandan Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba’nın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve “nüfuz ticareti” suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

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FEZLEKE SÜRECİ BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında “zincirleme şekilde rüşvet” aldıkları iddiasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladığı bildirildi.

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