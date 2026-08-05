Kaynak: ANKA

15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocuk suçluluğuna yönelik kanun teklifinin görüşmelerinde yaşanan yoklama krizi nedeniyle milletvekillerine sitem etti.

Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlumu kaybettikten sonra tek derdim, bir daha hiçbir annenin bu acıyı yaşamaması. Çocuk suçluluğunu önleyecek, katil çocuklara indirim kapısını kapatacak kanun teklifine 'karşıyız' deyip, orada olduğunuz halde yoklamaya katılmayarak Meclis’i kapatanlar. Sizin için parti hesabı, bizim için çocuklarımızın canı. Bu engellemeyi unutmayacağız. Bu oyunu da unutmayacağız." ifadesini kullandı.